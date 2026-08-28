Έχασα την πτήση ανταπόκρισης. Tι μπορώ να κάνω;
Έχασα την πτήση ανταπόκρισης. Tι μπορώ να κάνω;
Δεν χρειάζεται να πανικοβληθείτε. Αντίθετα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
Κάποια ταξίδια εξελίσσονται ακριβώς όπως τα έχουμε σχεδιάσει. Όλα πάνε καλά από την πρώτη στιγμή και καταλήγουν ακόμα καλύτερα: καμία καθυστέρηση, καμία ταλαιπωρία, κανένα απρόοπτο. Κι όμως, όσοι ταξιδεύουν συχνά ξέρουν πως, όταν έχουμε να κάνουμε με αεροδρόμια, βαλίτσες και μεγάλες πτήσεις, ένα απρόοπτο αρκεί για να φέρει τα πάνω κάτω.
Mία μικρή καθυστέρηση αρκεί για να αναστατώσει ολόκληρο το πρόγραμμά μας. Ίσως η πρώτη πτήση να προσγειωθεί λίγο αργότερα από το αναμενόμενο, ενώ εμείς κοιτάζουμε ξανά και ξανά το επόμενο εισιτήριό μας και συνειδητοποιούμε ότι πιθανότατα θα αναχωρήσει χωρίς εμάς. Η χαμένη ανταπόκριση είναι αναμφίβολα μία από τις πιο αγχωτικές καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας ταξιδιώτης, ιδιαίτερα αν βρίσκεται σε ένα μεγάλο και άγνωστο αεροδρόμιο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Mία μικρή καθυστέρηση αρκεί για να αναστατώσει ολόκληρο το πρόγραμμά μας. Ίσως η πρώτη πτήση να προσγειωθεί λίγο αργότερα από το αναμενόμενο, ενώ εμείς κοιτάζουμε ξανά και ξανά το επόμενο εισιτήριό μας και συνειδητοποιούμε ότι πιθανότατα θα αναχωρήσει χωρίς εμάς. Η χαμένη ανταπόκριση είναι αναμφίβολα μία από τις πιο αγχωτικές καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας ταξιδιώτης, ιδιαίτερα αν βρίσκεται σε ένα μεγάλο και άγνωστο αεροδρόμιο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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