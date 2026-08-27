Οι κορυφαίες δραστηριότητες στο Βόρειο Πήλιο
Οι κορυφαίες δραστηριότητες στο Βόρειο Πήλιο
Ακολουθήστε τα τμήματα του Long Pelion Trail στο Βόρειο Πήλιο, απολαμβάνοντας μοναδικά τοπία, γεφύρια, μονές και πανοραμική θέα στο Αιγαίο.
Το Long Pelion Trail είναι μια μεγάλη πεζοπορική διαδρομή μήκους 168 χλμ., που διατρέχει τον ορεογραφικό άξονα του Πηλίου. Ξεκινά από τους βόρειους πρόποδές του -στην περιοχή των χωριών Κεραμίδι και Βένετο- και καταλήγει στο ακρωτήριο Τρίκερι.
Στο Βόρειο Πήλιο ξεχωρίζουν οι παρακάτω διαδρομές:
1. Καμάρι-Κεραμίδι-Βένετο. Είναι το πρώτο και βορειότερο τμήμα του Long Pelion Trail, που συνδέει το παραθαλάσσιο Καμάρι με το Κεραμίδι και το Βένετο, διασχίζοντας μια από τις πιο απομονωμένες και αυθεντικές περιοχές του Πηλίου. Η διαδρομή ακολουθεί παλιά καλντερίμια, δασικούς δρόμους και μονοπάτια περνώντας μέσα από λιβάδια, δάση και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση, προσφέροντας διαρκώς όμορφες εικόνες προς το Αιγαίο.
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Στο Βόρειο Πήλιο ξεχωρίζουν οι παρακάτω διαδρομές:
1. Καμάρι-Κεραμίδι-Βένετο. Είναι το πρώτο και βορειότερο τμήμα του Long Pelion Trail, που συνδέει το παραθαλάσσιο Καμάρι με το Κεραμίδι και το Βένετο, διασχίζοντας μια από τις πιο απομονωμένες και αυθεντικές περιοχές του Πηλίου. Η διαδρομή ακολουθεί παλιά καλντερίμια, δασικούς δρόμους και μονοπάτια περνώντας μέσα από λιβάδια, δάση και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση, προσφέροντας διαρκώς όμορφες εικόνες προς το Αιγαίο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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