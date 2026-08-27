Μπαΐα, η αυθεντική ψυχή της Βραζιλίας
Μπαΐα, η αυθεντική ψυχή της Βραζιλίας
Η Μπαΐα, με τις αμμουδιές, την αφροβραζιλιάνικη παράδοση και το εκρηκτικό καρναβάλι του Σαλβαδόρ, αποκαλύπτει την αυθεντική ψυχή της Βραζιλίας.
Η Μπαΐα εκφράζει τη διαφορετικότητα της Βραζιλίας όσο λίγες περιοχές. Ατελείωτες αμμουδιές, πλούσια ιστορία, εντυπωσιακά φυσικά τοπία, αφροβραζιλιάνικες παραδόσεις, το περίφημο καρναβάλι του Σαλβαδόρ και μια μοναδική πολιτιστική κληρονομιά συνθέτουν έναν προορισμό συναρπαστικό.
Η Μπαΐα είναι η ψυχή της Βραζιλίας. Εδώ γεννήθηκαν πολλές από τις παραδόσεις που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη ταυτότητα της χώρας και η αφρικανική κληρονομιά συνυπάρχει με την πορτογαλική με τρόπο μοναδικό. Από το ιστορικό Σαλβαδόρ και τις ατέλειωτες τροπικές παραλίες έως το Ατλαντικό Δάσος, τη Τσαπάντα Ντιαμαντίνα και τα πλούσια θαλάσσια οικοσυστήματα του Αμπρόλιους, η Μπαΐα αποτελεί ένα συναρπαστικό μωσαϊκό ιστορίας, πολιτισμού και εντυπωσιακών τοπίων που συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα της Βραζιλίας.
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Η Μπαΐα είναι η ψυχή της Βραζιλίας. Εδώ γεννήθηκαν πολλές από τις παραδόσεις που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη ταυτότητα της χώρας και η αφρικανική κληρονομιά συνυπάρχει με την πορτογαλική με τρόπο μοναδικό. Από το ιστορικό Σαλβαδόρ και τις ατέλειωτες τροπικές παραλίες έως το Ατλαντικό Δάσος, τη Τσαπάντα Ντιαμαντίνα και τα πλούσια θαλάσσια οικοσυστήματα του Αμπρόλιους, η Μπαΐα αποτελεί ένα συναρπαστικό μωσαϊκό ιστορίας, πολιτισμού και εντυπωσιακών τοπίων που συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα της Βραζιλίας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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