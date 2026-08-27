Μπαΐα, η αυθεντική ψυχή της Βραζιλίας

Η Μπαΐα, με τις αμμουδιές, την αφροβραζιλιάνικη παράδοση και το εκρηκτικό καρναβάλι του Σαλβαδόρ, αποκαλύπτει την αυθεντική ψυχή της Βραζιλίας.