Η άλλη Χίος: O δρόμος από τη Χώρα ως τη Βολισσό
Η άλλη Χίος: O δρόμος από τη Χώρα ως τη Βολισσό
Μια διαδρομή όπου πέτρινα χωριά, αρχαία μονοπάτια, άγρια τοπία και κρυφές παραλίες αποκαλύπτουν ένα διαφορετικό νησί
Σχεδόν όλοι στη Χίο πηγαίνουν νότια, στα Μαστιχοχώρια, ή μένουν στις παραλίες κοντά στην πόλη. Η βορειοδυτική άκρη, 42 χιλιόμετρα από τη Χώρα, σπάνια μπαίνει στο πρόγραμμα. Κι όμως εκεί κρύβεται η πιο ειλικρινής εκδοχή του νησιού. Προορισμός η Βολισσός. Το ταξίδι όμως το κάνει ο δρόμος ως εκεί.
Πρώτη στάση, ένα μοναστήρι με μυστικά
Βγαίνεις από την πόλη κι ανηφορίζεις δυτικά. Το πράσινο αραιώνει, ο ασβεστόλιθος παίρνει τη θέση του, και σε λίγο στέκεσαι μπροστά στη Νέα Μονή. Το μοναστήρι του 11ου αιώνα, χτισμένο με εντολή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Θ΄ Μονομάχου, κρύβει κάτι απρόσμενο για τέτοια ερημιά: βυζαντινά ψηφιδωτά που του χάρισαν θέση στον κατάλογο μνημείων της UNESCO. Σε ένα παρεκκλήσι φυλάσσονται τα οστά των σφαγιασθέντων του 1822. Εκεί καταλαβαίνεις πως ο τόπος δεν ήταν πάντα ήσυχος.
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Πρώτη στάση, ένα μοναστήρι με μυστικά
Βγαίνεις από την πόλη κι ανηφορίζεις δυτικά. Το πράσινο αραιώνει, ο ασβεστόλιθος παίρνει τη θέση του, και σε λίγο στέκεσαι μπροστά στη Νέα Μονή. Το μοναστήρι του 11ου αιώνα, χτισμένο με εντολή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Θ΄ Μονομάχου, κρύβει κάτι απρόσμενο για τέτοια ερημιά: βυζαντινά ψηφιδωτά που του χάρισαν θέση στον κατάλογο μνημείων της UNESCO. Σε ένα παρεκκλήσι φυλάσσονται τα οστά των σφαγιασθέντων του 1822. Εκεί καταλαβαίνεις πως ο τόπος δεν ήταν πάντα ήσυχος.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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