Οι ωραιότερες παραλίες των Σποράδων
Οι ωραιότερες παραλίες των Σποράδων
Κρυστάλλινα, τιρκουάζ νερά που «αγκαλιάζονται» από ένα καταπράσινο, παρθένο τοπίο.
Ο μοναδικός συνδυασμός των πεύκων που σχεδόν κολυμπάνε στη θάλασσα με τα κρυστάλλινα νερά τους δίνουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας.
Κουκουναριές, Σκιάθος
Αυτός ο συνδυασμός χρυσής άμμου, διάφανων νερών και καταπράσινου φόντου είναι πραγματικά μοναδικός. Ένα υπέροχο τοπίο και μια θάλασσα που δεν χορταίνεις να βουτάς. Είναι οργανωμένη με beach bars και ομπρελίτσες σε όλο το μήκος της και δίνει τη δυνατότητα για θαλάσσια σπορ.
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Κουκουναριές, Σκιάθος
Αυτός ο συνδυασμός χρυσής άμμου, διάφανων νερών και καταπράσινου φόντου είναι πραγματικά μοναδικός. Ένα υπέροχο τοπίο και μια θάλασσα που δεν χορταίνεις να βουτάς. Είναι οργανωμένη με beach bars και ομπρελίτσες σε όλο το μήκος της και δίνει τη δυνατότητα για θαλάσσια σπορ.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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