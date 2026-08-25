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Μία πολιτιστική περιήγηση στα Κύθηρα
TRAVEL.GR

Μία πολιτιστική περιήγηση στα Κύθηρα

Τα ενετικά κάστρα του νησιού, οι μοναδικές μονές και εκκλησίες και σημαντικά αξιοθέατα με πλούσια ιστορία

Μία πολιτιστική περιήγηση στα Κύθηρα
Τα ενετικά κάστρα του νησιού μαζί με τις μονές και τις εκκλησίες που είναι κτισμένες σε πραγματικές βίγλες με απεριόριστη θέα, είναι από τα ωραιότερα αξιοθέατα που θα επισκεφθείτε στα Κύθηρα.

Το κάστρο της Χώρας
Κτίστηκε τον 13ο αιώνα και προσφέρει απίθανη πανοραμική θέα προς το πέλαγος -μάλιστα λόγω της στρατηγικής θέσης του που επιβλέπει το νότιο Αιγαίο ονομαζόταν «μάτι της Κρήτης». Είναι χαρακτηριστικό δείγμα ενετικής οχυρωματικής αρχιτεκτονικής, πήρε τη σημερινή του μορφή το 1503 και αποτελούσε διοικητικό κέντρο του νησιού.

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