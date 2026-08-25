Αποκαλόκαιρο στην αυθεντική Νίσυρο
Αποκαλόκαιρο στην αυθεντική Νίσυρο
Ένας προορισμός με ζωντανή ιστορία, με ένα ηφαίστειο ηλικίας 160.000 ετών, όμορφα χωριά και αξιοθέατα.
Με τη μυρωδιά του θειαφιού διάχυτη γύρω, περπατάς στον πυθμένα του ηφαιστείου της Νισύρου ξέροντας ότι είσαι κι εσύ μια από τις μορφές που οι άλλοι φωτογραφίζουν από ψηλά, αποτυπώνοντας την παράδοξη ομορφιά του. Στη συνέχεια, περιηγείσαι στο νησάκι: Το Μανδράκι, η Παναγία η Σπηλιανή, το κάστρο των Ιωαννιτών Ιπποτών και τα κυκλώπεια τείχη του Παλαιόκαστρου, ο Εμπορειός και τα Νικιά, τα περίφημα Ιαματικά Λουτρά Μανδρακίου που είχαν κάνει τη Νίσυρο φημισμένο προορισμό ιαματικού τουρισμού, τα μονοπάτια, οι χοχλάκοι και τα «βαστάδια» (ξερολιθιές) γίνονται πρωταγωνιστές των διαδρομών. Και στο τέλος, συνοψίζονται όλα στη φράση του συγγραφέα Ριχάρδου Οικονομάκη: «ένα νησί αξιοζήλευτου φυσικού κάλλους και πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς, με οικισμούς που μαρτυρούν την ιστορία αιώνων, αποπνέοντας την αυθεντικότητα της παραδοσιακής αιγαιοπελαγίτικης αρχιτεκτονικής».
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