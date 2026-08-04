Αποστολή στη Σέριφο: 9 προτάσεις για νόστιμο φαγητό στο όμορφο νησί των Δυτικών Κυκλάδων
Αποστολή στη Σέριφο: 9 προτάσεις για νόστιμο φαγητό στο όμορφο νησί των Δυτικών Κυκλάδων
Γαστρονομικές εμπειρίες, συνδυάζοντας αυθεντικές κυκλαδίτικες γεύσεις, δημιουργική κουζίνα και εξαιρετικές πρώτες ύλες.
Μια από τις ισχυρότερες αναμνήσεις των καλοκαιριών μας, πέρα από τα πανέμορφα τοπία, την αρχιτεκτονική, τις παραλίες με τα διάφανα νερά, θα είναι πάντα οι γεύσεις που συνόδεψαν την επίσκεψή μας στον τόπο της επιλογής μας. Μέσα στον έντονο και ολοζώντανο Ιούλιο, επισκεφτήκαμε και δοκιμάσαμε γεύσεις, αρώματα, ιώδιο, ελληνικότητα και fusion προτάσεις στην πανέμορφη Σέριφο. Ενδεικτικά.
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