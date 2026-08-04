Οι ωραιότερες παραλίες της Λέσβου -Μεγάλο μήκος, πεντακάθαρα, αρκετά κρύα νερά
Οι ωραιότερες παραλίες της Λέσβου -Μεγάλο μήκος, πεντακάθαρα, αρκετά κρύα νερά
Οι παραλίες της Λέσβου, από γαλήνιους όρμους μέχρι μεγάλες αμμώδεις ακτές, είναι άλλος ένας λόγος να επισκεφθείτε το νησί.
Μεγάλο μήκος, πεντακάθαρα, κρυστάλλινα νερά, συχνά αρκετά κρύα και πολλές διαφορετικές επιλογές. Οι περισσότερες παραλίες στη Λέσβο είναι οργανωμένες αλλά είναι τόσο μεγάλες που διαθέτουν και κομμάτια χωρίς ομπρέλες και ξαπλώστρες για όσους θέλουν να ζήσουν μια πιο αυθεντική εμπειρία δίπλα στο κύμα.
Παραλία Πέτρας
Βρίσκεται στο παραθαλάσσιο χωριό Πέτρα, αυτή η εκπληκτική παραλία διαθέτει ένα μείγμα από χρυσή άμμο και βότσαλα και προσφέρει ένα εντυπωσιακό σκηνικό για ηλιοθεραπεία και κολύμπι. Απολαύστε μια χαλαρή βόλτα κατά μήκος του παραλιακού πεζόδρομου που είναι γεμάτος με καφέ και ταβέρνες, που προσφέρουν τοπική κουζίνα. Μην χάσετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε το γραφικό εκκλησάκι της Παναγιάς της Γλυκοφιλούσας στην κορυφή βράχου, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω μιας ελικοειδούς σκάλας και προσφέρει εκπληκτική πανοραμική θέα στη γύρω περιοχή.
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Παραλία Πέτρας
Βρίσκεται στο παραθαλάσσιο χωριό Πέτρα, αυτή η εκπληκτική παραλία διαθέτει ένα μείγμα από χρυσή άμμο και βότσαλα και προσφέρει ένα εντυπωσιακό σκηνικό για ηλιοθεραπεία και κολύμπι. Απολαύστε μια χαλαρή βόλτα κατά μήκος του παραλιακού πεζόδρομου που είναι γεμάτος με καφέ και ταβέρνες, που προσφέρουν τοπική κουζίνα. Μην χάσετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε το γραφικό εκκλησάκι της Παναγιάς της Γλυκοφιλούσας στην κορυφή βράχου, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω μιας ελικοειδούς σκάλας και προσφέρει εκπληκτική πανοραμική θέα στη γύρω περιοχή.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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