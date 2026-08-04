Οι ωραιότερες παραλίες της Λέσβου -Μεγάλο μήκος, πεντακάθαρα, αρκετά κρύα νερά

Οι παραλίες της Λέσβου, από γαλήνιους όρμους μέχρι μεγάλες αμμώδεις ακτές, είναι άλλος ένας λόγος να επισκεφθείτε το νησί.