Επιστρέφει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμώλου
Επιστρέφει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμώλου
Καλεσμένος ο Lee Anduze, η φωνή των Parov Stelar.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμώλου (KIFF), ένας από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς, επιστρέφει για 8η συνεχή χρονιά από τις 2 έως τις 6 Σεπτεμβρίου.
Τη διοργάνωση φέτος έχει προγραμματιστεί να επισκεφθεί μια διεθνή προσωπικότητα της μουσικής. Επίσημος προσκεκλημένος του φεστιβάλ θα είναι ο Lee Anduze, ο frontman και η χαρακτηριστική φωνή των Parov Stelar. Ο Anduze, ο οποίος έχει σφραγίσει με την ερμηνεία του παγκόσμιες επιτυχίες, θα παρευρεθεί στις επίσημες εκδηλώσεις και προβολές του KIFF 2026. Το KIFF με sold-out προβολές, και υψηλού επιπέδου προσκεκλημένους από το εξωτερικό είναι ένα αυστηρά επιμελημένο διεθνές φεστιβάλ από τον ιδρυτή και καλλιτεχνικό του διευθυντή, τον σκηνοθέτη Manuel de Coco. Το φεστιβάλ λαμβάνει κάθε χρόνο περισσότερες από 250 υποβολές ταινιών από 70 και πλέον χώρες.
Τα τελευταία χρόνια οι προβολές πραγματοποιούνται στην Πλατεία της Σωτήρας, πάνω σε τοίχο εκκλησίας. Ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία, κάτω από τον έναστρο ουρανό του Αιγαίου, με το αλμυρό αεράκι και το νησιωτικό σκοτάδι να λειτουργούν ως φυσική σκηνογραφία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Τη διοργάνωση φέτος έχει προγραμματιστεί να επισκεφθεί μια διεθνή προσωπικότητα της μουσικής. Επίσημος προσκεκλημένος του φεστιβάλ θα είναι ο Lee Anduze, ο frontman και η χαρακτηριστική φωνή των Parov Stelar. Ο Anduze, ο οποίος έχει σφραγίσει με την ερμηνεία του παγκόσμιες επιτυχίες, θα παρευρεθεί στις επίσημες εκδηλώσεις και προβολές του KIFF 2026. Το KIFF με sold-out προβολές, και υψηλού επιπέδου προσκεκλημένους από το εξωτερικό είναι ένα αυστηρά επιμελημένο διεθνές φεστιβάλ από τον ιδρυτή και καλλιτεχνικό του διευθυντή, τον σκηνοθέτη Manuel de Coco. Το φεστιβάλ λαμβάνει κάθε χρόνο περισσότερες από 250 υποβολές ταινιών από 70 και πλέον χώρες.
Τα τελευταία χρόνια οι προβολές πραγματοποιούνται στην Πλατεία της Σωτήρας, πάνω σε τοίχο εκκλησίας. Ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία, κάτω από τον έναστρο ουρανό του Αιγαίου, με το αλμυρό αεράκι και το νησιωτικό σκοτάδι να λειτουργούν ως φυσική σκηνογραφία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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