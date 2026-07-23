3 προορισμοί για ένα αξέχαστο ελληνικό καλοκαίρι
3 προορισμοί για ένα αξέχαστο ελληνικό καλοκαίρι
Η εμπειρία της διαμονής σε Ρέθυμνο, Κυλλήνη και Καλαμάτα.
Ιούλιος στην Ελλάδα. Ο μήνας που το καλοκαίρι βρίσκεται στην πιο γενναιόδωρη στιγμή του και η θάλασσα γίνεται καθημερινή υπόσχεση. Οι διακοπές ζητούν ελευθερία, αλλά και αληθινή σύνδεση με τον τόπο.
Τρεις προορισμοί της Ελλάδας, τρεις διαφορετικές εκδοχές φιλοξενίας. Στην Καλαμάτα, το Grecotel Filoxenia Kalamata συναντά τον Μεσσηνιακό Κόλπο, τον Ταΰγετο και τη γεύση της Μεσσηνίας, συνδέοντας τη διαμονή δίπλα στη θάλασσα με την αυθεντική ζωή του τόπου και τη νέα εποχή ενός ιστορικού ξενοδοχείου. Στο Ρέθυμνο, το Creta Palace αναδεικνύει την πιο γοητευτική πλευρά της Κρήτης και προσφέρει μια εμπειρία που συνδυάζει την κρητική φιλοξενία με την άνεση, τη χαλάρωση και την αίσθηση ενός καλοκαιριού δίπλα στο Κρητικό Πέλαγος.
Στην Κυλλήνη, στη δυτική Πελοπόννησο, το Riviera Olympia & Aqua Park της Grecotel δημιουργεί έναν ολόκληρο κόσμο διακοπών. Με το LUX®ME Oasis, το Mandola Rosa, το La Riviera και το Ilia Palms, η εμπειρία αποκτά πολλές εκδοχές: θάλασσα, ευεξία, υψηλή γαστρονομία, ήσυχη πολυτέλεια, διασκέδαση και επιλογές για κάθε ταξιδιώτη, σε έναν προορισμό που χωρά πολλές επιθυμίες στο ίδιο καλοκαίρι.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Τρεις προορισμοί της Ελλάδας, τρεις διαφορετικές εκδοχές φιλοξενίας. Στην Καλαμάτα, το Grecotel Filoxenia Kalamata συναντά τον Μεσσηνιακό Κόλπο, τον Ταΰγετο και τη γεύση της Μεσσηνίας, συνδέοντας τη διαμονή δίπλα στη θάλασσα με την αυθεντική ζωή του τόπου και τη νέα εποχή ενός ιστορικού ξενοδοχείου. Στο Ρέθυμνο, το Creta Palace αναδεικνύει την πιο γοητευτική πλευρά της Κρήτης και προσφέρει μια εμπειρία που συνδυάζει την κρητική φιλοξενία με την άνεση, τη χαλάρωση και την αίσθηση ενός καλοκαιριού δίπλα στο Κρητικό Πέλαγος.
Στην Κυλλήνη, στη δυτική Πελοπόννησο, το Riviera Olympia & Aqua Park της Grecotel δημιουργεί έναν ολόκληρο κόσμο διακοπών. Με το LUX®ME Oasis, το Mandola Rosa, το La Riviera και το Ilia Palms, η εμπειρία αποκτά πολλές εκδοχές: θάλασσα, ευεξία, υψηλή γαστρονομία, ήσυχη πολυτέλεια, διασκέδαση και επιλογές για κάθε ταξιδιώτη, σε έναν προορισμό που χωρά πολλές επιθυμίες στο ίδιο καλοκαίρι.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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