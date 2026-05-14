O Έλληνας που προμηθεύει με αγνά προϊόντα τους πιο γνωστούς Γάλλους chefs στο Παρίσι
Συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Ράλλη που προμηθεύει με αγνά προϊόντα της Μάνης και της Καλαμάτας εστιατόρια του Παρισιού.
Πίσω από το «Profil Grec» βρίσκεται ο Αλέξανδρος Ράλλης, ένας αυθεντικός άνθρωπος, όσο και τα προϊόντα του. Δεν τον ενδιαφέρουν τόσο το εμπόριο ή τα concepts, όσο το να διασχίζει τη Μάνη με το σκούτερ του, συνήθως με παρέα, αναζητώντας μια παραγωγό αλατιού που έχει πάει να ξεκοκαλίσει ψάρια στην παραλία, να παίρνει έναν δρόμο με ατελείωτες στροφές μόνο και μόνο για να ανασάνει το άρωμα των λουλουδιών ενός μελισσοκόμου, να λαχανιάζει στο βουνό για να μαζέψει ένα ματσάκι ρίγανη μπροστά στο πιο όμορφο πανόραμα του κόσμου, να καλλιεργεί τις μητρικές ελιές για να φτιάξει πολυτελές λάδι. Μοιάζει με την παριζιάνικη εκδοχή του Ζακ Γαλιφιανάκη και προμηθεύει εστιατόρια όπως αυτά του Alain Passard, του Pierre Gagnaire, του Bruno Verjus και πολλών άλλων.
