Ανοιχτό έως τις 18 Μαΐου το σύστημα αιτήσεων για vouchers διακοπών σε Χίο και Κύθηρα
Οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης.
Μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες θα μπορούν από σήμερα Πέμπτη 14 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου να υποβάλουν αιτήσεις για το «Chios Kythira Pass 2026». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της Χίου, που επλήγη από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και Αυγούστου 2025, καθώς και των Κυθήρων, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2025.
Το Πρόγραμμα αφορά σε δύο προορισμούς, τον Δήμο Χίου και τον Δήμο Κυθήρων, καθώς και σε δύο ημερολογιακές φάσεις (Φάση 1: Μάιος – Ιούνιος 2026 και Φάση 2: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2026). Υλοποιείται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνολικά 6.600 δικαιούχοι έως και την τελευταία ημέρα της επιλεχθείσας φάσης για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγείσες περιοχές. Ειδικότερα, πρόκειται να εκδοθούν 3.000 κάρτες των 300 ευρώ για τον Δήμο Χίου (Φάση 1: 1.500, Φάση 2: 1.500) και 3.600 κάρτες των 250 ευρώ για τον Δήμο Κυθήρων (Φάση 1: 1.800, Φάση 2: 1.800).
