Διακοπές στην Κεφαλονιά, το αρχοντικό νησί του Ιονίου: Ένας πλήρης οδηγός εμπειριών
TRAVEL.GR

Διακοπές στην Κεφαλονιά, το αρχοντικό νησί του Ιονίου: Ένας πλήρης οδηγός εμπειριών

Oι εμπειρίες, το φαγητό, η διαμονή και χρήσιμες πληροφορίες για το ταξίδι σας.

Διακοπές στην Κεφαλονιά, το αρχοντικό νησί του Ιονίου: Ένας πλήρης οδηγός εμπειριών

Καταπράσινη, με καταπληκτικές παραλίες και νερά σε όλες τις αποχρώσεις του μπλε, με σπουδαία ιστορία και πολιτισμό, άγρια, αλλά και γαλήνια, η Κεφαλονιά ξεχωρίζει στο Ιόνιο.

Λαβωμένη από τους σεισμούς του 1953, βρήκε τη σύγχρονή της ταυτότητα χωρίς ποτέ να αποκοπεί από το λαμπρό παρελθόν της. Αφήστε την να σας αποκαλυφθεί ταξιδεύοντας από το Αργοστόλι στο Ληξούρι, στο κοσμοπολίτικο Φισκάρδο, στην Άσο, στη Σάμη, στον Πόρο, στη Σκάλα. Βουτήξτε στα νερά του Μύρτου.

Συνεχίστε τις εξερευνήσεις στα σπήλαια της Δρογκαράτης και της Μελισσάνης, στον βράχο του Βύρωνα, αλλά και στην περίφημη Κουνόπετρα. Γνωρίστε τα χωριά και τις μονές, μάθετε την ιστορία του Αγίου Γερασίμου και δείτε τη σκήτη του. Ανεβείτε στον Αίνο, το εμβληματικό «Μαύρο Βουνό» με τα δάση της κεφαλληνιακής ελάτης και τα άγρια άλογα. Χιλιάδες είναι οι εμπειρίες που θα σας χαρίσει η Κεφαλονιά και σίγουρα ένα ταξίδι δεν φτάνει για να πείτε ότι τη γνωρίσατε πραγματικά.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr. 
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης