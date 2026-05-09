Η χώρα που εξελίσσεται σε επενδυτικό παράδεισο για νέα ξενοδοχεία

Το 2025 σηματοδότησε μια χρονιά ισχυρής ανάκαμψης και επιτάχυνσης για τον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ιταλία, επαναφέροντας τον τομέα της φιλοξενίας στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας. Τα σχετικά στοιχεία καταγράφει σε έκθεση του, το ελληνικό Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Μιλάνο. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, ο συνολικός όγκος επενδύσεων ανήλθε στα 2,5 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 20% σε σύγκριση με το 2024. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει το ανανεωμένο ενδιαφέρον των επενδυτών για τα τουριστικά ακίνητα και την εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς.

Σύμφωνα με την έκθεση Italy Hotel Investment Report 2025 της EY, ο τομέας γνώρισε σημαντική επιτάχυνση, υποστηριζόμενος τόσο από εγχώριους επενδυτές όσο και από διεθνή κεφάλαια. Το επίπεδο επενδύσεων υπερβαίνει τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, ενισχύοντας τη θέση της Ιταλίας ως έναν από τους βασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς για ξενοδοχειακές επενδύσεις.

Η ανάπτυξη αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σταδιακής ενοποίησης της αγοράς ξενοδοχειακών ακινήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων στην αξιοποίηση ακατέργαστων ή υποαξιοποιημένων ακινήτων και στις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις εντός μεγάλων αστικών και τουριστικών κέντρων.



