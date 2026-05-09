Η χώρα που εξελίσσεται σε επενδυτικό παράδεισο για νέα ξενοδοχεία
TRAVEL.GR

Η χώρα που εξελίσσεται σε επενδυτικό παράδεισο για νέα ξενοδοχεία

Σε ισχύ οι αλλαγές στον τουριστικό φόρο για καταλύματα στο Μιλάνο.

Η χώρα που εξελίσσεται σε επενδυτικό παράδεισο για νέα ξενοδοχεία

Το 2025 σηματοδότησε μια χρονιά ισχυρής ανάκαμψης και επιτάχυνσης για τον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ιταλία, επαναφέροντας τον τομέα της φιλοξενίας στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας. Τα σχετικά στοιχεία καταγράφει σε έκθεση του, το ελληνικό Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Μιλάνο. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, ο συνολικός όγκος επενδύσεων ανήλθε στα 2,5 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 20% σε σύγκριση με το 2024. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει το ανανεωμένο ενδιαφέρον των επενδυτών για τα τουριστικά ακίνητα και την εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς.

 Σύμφωνα με την έκθεση Italy Hotel Investment Report 2025 της EY, ο τομέας γνώρισε σημαντική επιτάχυνση, υποστηριζόμενος τόσο από εγχώριους επενδυτές όσο και από διεθνή κεφάλαια. Το επίπεδο επενδύσεων υπερβαίνει τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, ενισχύοντας τη θέση της Ιταλίας ως έναν από τους βασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς για ξενοδοχειακές επενδύσεις.

 Η ανάπτυξη αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σταδιακής ενοποίησης της αγοράς ξενοδοχειακών ακινήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων στην αξιοποίηση ακατέργαστων ή υποαξιοποιημένων ακινήτων και στις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις εντός μεγάλων αστικών και τουριστικών κέντρων.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης