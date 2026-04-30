Οι κορυφαίες εμπειρίες στον Κίσσαβο: Η Φύση, τα αξιοθέατα, τα γραφικά χωριά
Ο Κίσσαβος αποτελεί ιδανικό προορισμό για απόδραση κάθε εποχή του χρόνου.
Γνωρίστε το «αντίπαλον δέος» του Ολύμπου, τον Κίσσαβο, που τον στολίζουν υπέροχα χωριά όπως τα Αμπελάκια και το Μεταξοχώρι και απολαύστε τις σπάνιες φυσικές του ομορφιές, αλλά και τις κοντινές παραλίες του Αγιόκαμπου.
Ο Κίσσαβος
Είναι το δεύτερο ψηλότερο βουνό της Θεσσαλίας, μετά τον Όλυμπο, από τον οποίο το χωρίζει η κοιλάδα των Τεμπών. Είναι γνωστό και με την αρχαία ονομασία Όσσα, ενώ η ψηλότερη κορυφή του φτάνει τα 1.978 μέτρα. Σύμφωνα με τη μυθολογία, το βουνό συνδέεται με τις Νύμφες, τον Ηρακλή και τη Δήμητρα, καθώς η περιοχή των Τεμπών θεωρούνταν πέρασμα με έντονο μυθολογικό συμβολισμό.
Ο Κίσσαβος είναι γεμάτος από πυκνά δάση, φαράγγια και ορμητικά ποτάμια και έχει χαρακτηριστεί ως ατόφιος «βοτανόκηπος της Ελλάδας» χάρη στη βιοποικιλότητα, το ποικίλο ανάγλυφο και το κλίμα του. Ξεκινώντας από χαμηλά και ανεβαίνοντας προς τις κορυφές συναντά κανείς δάση οξιάς, βελανιδιάς, ελάτης, αλλά και αλπικά λιβάδια που προσφέρουν εντυπωσιακά θεάματα την άνοιξη με τα ανθισμένα λουλούδια και το φθινόπωρο όταν τα φυλλώματα των δέντρων αλλάζουν χρώματα. Το βουνό είναι ιδανικό για περπάτημα, ποδήλατο βουνού και βόλτες με SUV οχήματα καθώς διαθέτει πολλούς χωματόδρομους. Τα άφθονα νερά σχηματίζουν ρέματα, καταρράκτες για rappel και μικρές λίμνες. Η ανατολική του πλευρά είναι η ωραιότερη, ενώ προς τη μεριά της Λάρισας είναι πιο άγονη, με πουρνάρια και γυμνούς βράχους.
