Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου: Διαβάζω και εξερευνώ νέους κόσμους
Στις 23 Απριλίου τιμάται το βιβλίο, δίνοντάς μας αφορμή να μιλήσουμε για την ανάγνωση.
«Το διάβασμα είναι ένας άλλος τρόπος να είσαι κάπου», είχε πει ο Πορτογάλος συγγραφέας Ζοζέ Σαραμάγκου, και η φράση του αυτή έχει την υπόστασή της. Τοποθετημένα στη βιβλιοθήκη και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο εντός του σπιτιού, ενός βιβλιοκαφέ, μιας βιβλιοθήκης – οπουδήποτε – τα βιβλία αναμένουν το χέρι που θα ψηλαφίσει το εξώφυλλό τους, θα τα ανοίξει, στιγμιαία θα μυρίσει το ιδιαίτερο άρωμα που αναβλύζει ανάμεσα στο «δέσιμο» των σελίδων, έπειτα θα τα ξεφυλλίσει και με αφοσίωση θα «βυθιστεί» στον κόσμο που ξεδιπλώνεται σε κάθε πρόταση.
Ευθύς, η αίσθηση του χρόνου χάνεται· άλλωστε, έχουμε μεταφερθεί στο σύμπαν του/της συγγραφέα και αυτό δεν είναι λίγο. «Το μεγαλύτερο χάρισμα είναι το πάθος για διάβασμα» (Έντμουντ Μπερκ) κι αυτό δεν κατακτάται. Βρίσκεται εντός του ανθρώπου που με μεράκι και αφοσίωση θα «βουτήξει» στην ψυχή του, καθώς αυτό το οποίο κάθε φορά επιλέγουμε να διαβάσουμε, συνομιλεί με βαθύτατες ανάγκες. Με άλλα λόγια «τα βιβλία που έχουμε ανάγκη είναι εκείνα που πέφτουν σαν το τσεκούρι στην παγωμένη θάλασσα της ψυχής μας» (Φραντς Κάφκα).
Η ανάγνωση, η ερμηνεία, δεν είναι μία – εξάλλου, η καθολική υποκειμενικότητα δεν υπάρχει σε καμία μορφή τέχνης. Κάθε δημιούργημα «βαπτίζεται» από τις σημασίες των ατόμων, συνεπώς, «ένα βιβλίο διαβασμένο από χίλιους διαφορετικούς ανθρώπους είναι χίλια διαφορετικά βιβλία» (Αντρέι Ταρκόφσκι).
