Έρευνα: Οι 9 τάσεις που διαμορφώνουν τα συνέδρια και τις εκδηλώσεις το 2026
Έρευνα: Οι 9 τάσεις που διαμορφώνουν τα συνέδρια και τις εκδηλώσεις το 2026
Oι εκδηλώσεις εξελίσσονται σε στρατηγικό εργαλείο εμπιστοσύνης, δεδομένων και ανάπτυξης.
Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει κομβική χρονιά για τον κλάδο των συνεδρίων, των συναντήσεων και των επαγγελματικών εκδηλώσεων, καθώς οι διοργανώσεις καλούνται να λειτουργήσουν με σαφή στόχο και μετρήσιμη απόδοση.
Σύμφωνα με νέα έρευνα της Cvent Europe Ltd, ενός από τους κορυφαίους παρόχους τεχνολογίας για meetings, events και φιλοξενίας διεθνώς, με περισσότερους από 5.000 εργαζομένους και 24.000 πελάτες παγκοσμίως, οι εκδηλώσεις εξελίσσονται σε στρατηγικό εργαλείο εμπιστοσύνης, δεδομένων και ανάπτυξης, σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται επιχειρησιακή πραγματικότητα και το κοινό πιο επιλεκτικό από ποτέ. Οι συμμετέχοντες αναζητούν εμπειρίες που να έχουν λόγο ύπαρξης, να είναι σχετικές με τις ανάγκες τους και να δικαιολογούν τον χρόνο και την προσοχή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η Cvent εντοπίζει εννέα βασικές τάσεις που θα καθορίσουν τη στρατηγική των εκδηλώσεων μέσα στο 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα