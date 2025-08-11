To Καστελόριζο μέσα από τα μάτια του κινηματογραφιστή Michel Noll
To Καστελόριζο μέσα από τα μάτια του κινηματογραφιστή Michel Noll
«Το λιμάνι του σε αγκαλιάζει σαν μήτρα που σε κάνει να νιώθεις ασφαλής»
Ο σκηνοθέτης και παραγωγός, λίγο προτού επιστρέψει στο ακριτικό νησί για το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Beyond Borders (24-31/08), που συνδιοργανώνεται από την εταιρεία του, Ecrans des Mondes, θυμάται όσα έκαναν να το ερωτευτεί από τα πρώτα του βήματα στο λιμάνι.
Στις αρχές των 90s το Καστελόριζο, γνωστό και ως Μεγίστη, έγινε το σκηνικό της ιταλικής ταινίας «Mediterraneo» σε σκηνοθεσία Γκαμπριέλε Σαλβατόρε, που δεν απόλαυσε μόνο εισπρακτική επιτυχία αλλά κέρδισε και το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας του 1991. Τα τελευταία δέκα χρόνια ωστόσο το ακριτικό νησί των Δωδεκανήσων με τα εμβληματικά πολύχρωμα αρχοντικά έμελλε να συνδεθεί με τον κινηματογράφο και για έναν αρκετά διαφορετικό λόγο: για το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Beyond Borders, το οποίο υποδέχεται στο τέλος κάθε καλοκαιριού σαν ένα γλυκό αντίδοτο στη φθινοπωρινή μελαγχολία και μοναξιά που ακολουθεί. Για μία εβδομάδα γίνεται ολόκληρο μια γιορτή: μετατρέπεται σε μεγάλο υπαίθριο σινεμά που προβάλλει προσεκτικά επιλεγμένες ταινίες τεκμηρίωσης από την εγχώρια και διεθνή παραγωγή και σε τόπο συνάντησης για επαγγελματίες του χώρου από κάθε γωνιά του πλανήτη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα