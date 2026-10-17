Γιατί ο σκύλος τραβάει να γυρίσει στο σπίτι ενώ έχετε βγει βόλτα;

Μπορεί αυτή η συμπεριφορά να φαίνεται παράξενη, ιδιαίτερα αν πρόκειται για έναν σκύλο που μέσα στο χώρο του είναι χαρούμενος και δραστήριος.