Γιατί ο σκύλος τραβάει να γυρίσει στο σπίτι ενώ έχετε βγει βόλτα;
Γιατί ο σκύλος τραβάει να γυρίσει στο σπίτι ενώ έχετε βγει βόλτα;
Μπορεί αυτή η συμπεριφορά να φαίνεται παράξενη, ιδιαίτερα αν πρόκειται για έναν σκύλο που μέσα στο χώρο του είναι χαρούμενος και δραστήριος.
Για τους περισσότερους σκύλους, η βόλτα με τον κηδεμόνα τους συνδέεται με την εξερεύνηση, την άσκηση και τη διασκέδαση.
Τι γίνεται όμως όταν, μόλις απομακρυνθείτε λίγα μέτρα από το σπίτι, ο τετράποδος φίλος σας αρχίζει να τραβάει δυνατά με κατεύθυνση προς το σπίτι σας;
Μπορεί να φαίνεται παράξενο, ιδιαίτερα αν πρόκειται για έναν σκύλο που μέσα στο χώρο του είναι χαρούμενος και δραστήριος.
Ωστόσο, το επίμονο τράβηγμα προς το σπίτι συνήθως δεν είναι πείσμα. Μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι κάτι στο εξωτερικό περιβάλλον τον κάνει να αισθάνεται ανασφάλεια, φόβο ή έντονο στρες.
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Τι γίνεται όμως όταν, μόλις απομακρυνθείτε λίγα μέτρα από το σπίτι, ο τετράποδος φίλος σας αρχίζει να τραβάει δυνατά με κατεύθυνση προς το σπίτι σας;
Μπορεί να φαίνεται παράξενο, ιδιαίτερα αν πρόκειται για έναν σκύλο που μέσα στο χώρο του είναι χαρούμενος και δραστήριος.
Ωστόσο, το επίμονο τράβηγμα προς το σπίτι συνήθως δεν είναι πείσμα. Μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι κάτι στο εξωτερικό περιβάλλον τον κάνει να αισθάνεται ανασφάλεια, φόβο ή έντονο στρες.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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