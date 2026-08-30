Γιατί γεμίσαμε εξαντλημένους γύπες αυτό το καλοκαίρι;
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Γιατί γεμίσαμε εξαντλημένους γύπες αυτό το καλοκαίρι;

Στα timeline μας βλέπουμε συνεχώς εξαντλημένους γύπες, συνηθώς νεαρούς σε ηλικία, να κυκλοφορούν σε πόλεις, παραλίες, κυρίως στην Κρήτη.

Γιατί γεμίσαμε εξαντλημένους γύπες αυτό το καλοκαίρι;
Στα timeline μας βλέπουμε συνεχώς εξαντλημένους γύπες, συνηθώς νεαρούς σε ηλικία, να κυκλοφορούν σε πόλεις, παραλίες, αλλά και στην ύπαιθρο.

Ήδη η ANIMA μετράει από τα τέλη Ιουλίου πάνω από 50 νεαρά γυπάκια που προέρχονται κυρίως από την Κρήτη, από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Δασαρχείο Χανίων. Πολίτες και τουρίστες εντοπίζουν αφυδατωμένα και ταλαιπωρημένα πτηνά και ενημερώνουν τις αρχές για να ξεκινήσει η διαδικασία περισυλλογής.
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