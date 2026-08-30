Οι παράξενοι λόγοι που ένας σκύλος μπορεί να φοβάται την τηλεόραση

Κάποιοι σκύλοι μπορεί να τη φοβούνται, να γαβγίζουν ή να απομακρύνονται όταν την κοιτάζουν ή βρίσκονται κοντά της.