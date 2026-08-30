Οι παράξενοι λόγοι που ένας σκύλος μπορεί να φοβάται την τηλεόραση
Οι παράξενοι λόγοι που ένας σκύλος μπορεί να φοβάται την τηλεόραση
Κάποιοι σκύλοι μπορεί να τη φοβούνται, να γαβγίζουν ή να απομακρύνονται όταν την κοιτάζουν ή βρίσκονται κοντά της.
Για εμάς η τηλεόραση είναι ένα απολύτως συνηθισμένο αντικείμενο του σπιτιού. Για έναν σκύλο, όμως, μπορεί να είναι κάτι αρκετά παράξενο.
Μια φωτεινή επιφάνεια που δείχνει ανθρώπους και ζώα να κινούνται, ενώ ταυτόχρονα παράγει ξαφνικούς και διαφορετικούς ήχους. Δεν είναι λοιπόν τόσο περίεργο που κάποιοι σκύλοι μπορεί να τη φοβούνται, να γαβγίζουν, να απομακρύνονται ή να δείχνουν ανήσυχοι όταν την κοιτάζουν ή βρίσκονται κοντά της.
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Μια φωτεινή επιφάνεια που δείχνει ανθρώπους και ζώα να κινούνται, ενώ ταυτόχρονα παράγει ξαφνικούς και διαφορετικούς ήχους. Δεν είναι λοιπόν τόσο περίεργο που κάποιοι σκύλοι μπορεί να τη φοβούνται, να γαβγίζουν, να απομακρύνονται ή να δείχνουν ανήσυχοι όταν την κοιτάζουν ή βρίσκονται κοντά της.
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