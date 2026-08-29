Αυτές είναι οι 5 αλλαγές στη συμπεριφορά του σκύλου μας που μπορεί να δείχνουν ότι γερνάει
Αυτές είναι οι 5 αλλαγές στη συμπεριφορά του σκύλου μας που μπορεί να δείχνουν ότι γερνάει
Μετά από κάποια ηλικία ο σκύλος μας αρχίζει να γεράζει. Οι σωματικές αλλαγές είναι ένα σημάδι. Το δεύτερο είναι κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά του.
Μετά από κάποια ηλικία ο σκύλος μας αρχίζει να γεράζει. Οι σωματικές αλλαγές είναι ένα σημάδι. Το δεύτερο που συνήθως αγνοούμε είναι αλλαγές στη συμπεριφορά του. Και εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που ο σκύλος σας αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν τα έκανε πριν. Αρχίζει να συμπεριφέρεται διαφορετικά και αντιδράει επίσης διαφορετικά. Μπορεί ο λόγος να είναι κάποιο πρόβλημα υγείας. Μπορεί όμως και απλώς να αρχίζει να μπαίνει στην τρίτη ηλικία.
Ας δούμε κάποιες από τις πιο συνηθισμένες αλλαγές στη συμπεριφορά που μπορεί να δείχνουν ότι ο σκυλάκος σας αρχίζει να γερνάει.
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Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που ο σκύλος σας αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν τα έκανε πριν. Αρχίζει να συμπεριφέρεται διαφορετικά και αντιδράει επίσης διαφορετικά. Μπορεί ο λόγος να είναι κάποιο πρόβλημα υγείας. Μπορεί όμως και απλώς να αρχίζει να μπαίνει στην τρίτη ηλικία.
Ας δούμε κάποιες από τις πιο συνηθισμένες αλλαγές στη συμπεριφορά που μπορεί να δείχνουν ότι ο σκυλάκος σας αρχίζει να γερνάει.
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