Αυτές είναι οι 5 αλλαγές στη συμπεριφορά του σκύλου μας που μπορεί να δείχνουν ότι γερνάει

Μετά από κάποια ηλικία ο σκύλος μας αρχίζει να γεράζει. Οι σωματικές αλλαγές είναι ένα σημάδι. Το δεύτερο είναι κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά του.