Καρχαρίες και σαλάχια στην Ελλάδα: Πόσα είδη υπάρχουν και ποια είναι αυτά

Οι καρχαρίες και τα σαλάχια, που υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες, ξεκίνησαν να καταγράφονται από τη iSea το 2018.