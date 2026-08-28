Καρχαρίες και σαλάχια στην Ελλάδα: Πόσα είδη υπάρχουν και ποια είναι αυτά
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Καρχαρίες και σαλάχια στην Ελλάδα: Πόσα είδη υπάρχουν και ποια είναι αυτά

Οι καρχαρίες και τα σαλάχια, που υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες, ξεκίνησαν να καταγράφονται από τη iSea το 2018.

Καρχαρίες και σαλάχια στην Ελλάδα: Πόσα είδη υπάρχουν και ποια είναι αυτά
Τα social media φέρνουν μπροστά μας βίντεο και φωτογραφίες με το τι συμβαίνει στη θάλασσα.

Οι τίτλοι που βλέπουμε συχνά κάνουν λόγο για καρχαρίες που εμφανίζονται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, συνήθως κοντά στις ακτές. Επειδή το συγκεκριμένο είδος το ακολουθούν η προκατάληψη και ο τρόμος που προήλθε από την ταινία "Τα σαγόνια του καρχαρία", αυτό που είναι αλήθεια είναι ότι ακούγονται υπερβολές και ανακρίβειες.

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