Ο σκύλος σας έχει μονίμως έξω τη γλώσσα; Πότε πρέπει να ανησυχήσετε
Ο σκύλος σας έχει μονίμως έξω τη γλώσσα; Πότε πρέπει να ανησυχήσετε
Όταν η γλώσσα του σκύλου κρέμεται συνέχεια έξω κι εκείνος δεν μπορεί να την κρατήσει στο στόμα του, μιλάμε για το Σύνδρομο Κρεμαστής Γλώσσας.
Όλοι βρίσκουμε χαριτωμένη την εικόνα ενός σκύλου με τη γλώσσα να κρέμεται έξω από το στόμα του. Τις περισσότερες φορές οφείλεται στο ότι ζεσταίνεται ή είναι ενθουσιασμένος. Τι γίνεται όμως με τις περιπτώσεις που ένας σκύλος δεν μπορεί να μαζέψει τη γλώσσα μέσα στο στόμα του – ακόμα και όταν είναι ήρεμος ή κοιμάται;
Τότε μιλάμε για το Σύνδρομο Κρεμαστής Γλώσσας. Είτε ο σκύλος σας το είχε από πάντα, είτε το απέκτησε πρόσφατα, καλό θα είναι να είστε ενημερωμένοι για το τι το προκαλεί και πώς θα το αντιμετωπίσετε.
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Τότε μιλάμε για το Σύνδρομο Κρεμαστής Γλώσσας. Είτε ο σκύλος σας το είχε από πάντα, είτε το απέκτησε πρόσφατα, καλό θα είναι να είστε ενημερωμένοι για το τι το προκαλεί και πώς θα το αντιμετωπίσετε.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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