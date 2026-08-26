Ο σκύλος σας έχει μονίμως έξω τη γλώσσα; Πότε πρέπει να ανησυχήσετε

Όταν η γλώσσα του σκύλου κρέμεται συνέχεια έξω κι εκείνος δεν μπορεί να την κρατήσει στο στόμα του, μιλάμε για το Σύνδρομο Κρεμαστής Γλώσσας.