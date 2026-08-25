ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μαίνεται η φωτιά σε δάσος στη Στεφάνη Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 8 εναέρια

Η εκπληκτική μεταμόρφωση ενός σκαντζόχοιρου που είχε ψώρα
TOPETMOU

Η εκπληκτική μεταμόρφωση ενός σκαντζόχοιρου που είχε ψώρα

Ένας σκαντζόχοιρος με ψώρα ήταν ένα από τα περιστατικά που αντιμετώπισε η Αλκυόνη στην Πάρο.

Η εκπληκτική μεταμόρφωση ενός σκαντζόχοιρου που είχε ψώρα
Την ψώρα την έχουμε συνδέσει κυρίως με τους σκύλους και τις γάτες. Φέτος το καλοκαίρι ενημερωθήκαμε για διάφορα περιστατικά με σκαντζόχοιρους που έφτασαν στα κέντρα διάσωσης άγριας ζωής και διεγνώσθησαν με τη συγκεκριμένη δερματική πάθηση.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network