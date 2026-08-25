Η εκπληκτική μεταμόρφωση ενός σκαντζόχοιρου που είχε ψώρα
Η εκπληκτική μεταμόρφωση ενός σκαντζόχοιρου που είχε ψώρα
Ένας σκαντζόχοιρος με ψώρα ήταν ένα από τα περιστατικά που αντιμετώπισε η Αλκυόνη στην Πάρο.
Την ψώρα την έχουμε συνδέσει κυρίως με τους σκύλους και τις γάτες. Φέτος το καλοκαίρι ενημερωθήκαμε για διάφορα περιστατικά με σκαντζόχοιρους που έφτασαν στα κέντρα διάσωσης άγριας ζωής και διεγνώσθησαν με τη συγκεκριμένη δερματική πάθηση.
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