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Από τη ζήλια μέχρι την αγάπη: Τι πραγματικά νιώθουν οι σκύλοι
TOPETMOU

Από τη ζήλια μέχρι την αγάπη: Τι πραγματικά νιώθουν οι σκύλοι

Επειδή νοιάζεστε για το πώς αισθάνεται το υπέροχο πλάσμα που μοιράζεται την καθημερινότητά σας, αξίζει να γνωρίζετε τι λέει και η επιστήμη.

Από τη ζήλια μέχρι την αγάπη: Τι πραγματικά νιώθουν οι σκύλοι
Αν ζείτε με έναν σκύλο, τον βλέπετε να χαίρεται όταν επιστρέφετε σπίτι, να σας αναζητά όταν φοβάται, να ενθουσιάζεται με μια καινούργια μυρωδιά και κάποιες φορές να διεκδικεί λίγο περισσότερο την προσοχή σας.

Για πολλά χρόνια υπήρχε η αντίληψη ότι τα ζώα λειτουργούν κυρίως με ένστικτα, σχεδόν σαν βιολογικές «μηχανές». Ωστόσο υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι σκύλοι βιώνουν συναισθηματικές καταστάσεις και ότι στον οργανισμό και στον εγκέφαλό τους συμβαίνουν μεταβολές που σχετίζονται με αυτές. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι κάθε συναίσθημά τους είναι ίδιο με το δικό σας ούτε ότι πρέπει να ερμηνεύετε κάθε συμπεριφορά τους με ανθρώπινους όρους.

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