Τι προσπαθεί να σας πει ένας σκύλος όταν γλείφει τα χείλη του
TOPETMOU

Τι προσπαθεί να σας πει ένας σκύλος όταν γλείφει τα χείλη του

Υπάρχουν φορές που ο σκύλος σας ίσως αρχίσει να γλείφει τα χείλη του χωρίς κάποιον προφανή λόγο. Οι αιτίες μπορεί να είναι πολλές

Τι προσπαθεί να σας πει ένας σκύλος όταν γλείφει τα χείλη του
Είστε στην κουζίνα και μαγειρεύετε ή ετοιμάζεστε να φάτε κάτι, όταν ο αγαπημένος σας τετράποδος συγκάτοικος αρχίζει να γλείφεται ασταμάτητα. Δεν θέλει και πολλή σκέψη να καταλάβετε πώς ο σκύλος σας λιγουρεύεται το πιάτο σας και δεν θα σταματήσει μέχρι να του δώσετε κάτι.

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