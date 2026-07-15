Τι προσπαθεί να σας πει ένας σκύλος όταν γλείφει τα χείλη του

Υπάρχουν φορές που ο σκύλος σας ίσως αρχίσει να γλείφει τα χείλη του χωρίς κάποιον προφανή λόγο. Οι αιτίες μπορεί να είναι πολλές