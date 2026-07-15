Ο Contender, o μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας, επέστρεψε στον Ατλαντικό – Πώς θα δείτε την τοποθεσία του
TOPETMOU

Ο Contender, o μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας, επέστρεψε στον Ατλαντικό – Πώς θα δείτε την τοποθεσία του

Ο Contender, ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας που έχει καταγραφεί πότε, επανεμφανίστηκε στις ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού

Ο Contender, o μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας, επέστρεψε στον Ατλαντικό – Πώς θα δείτε την τοποθεσία του
Ο γίγαντας των ωκεανών που ζυγίζει 771 κιλά, εκτιμάται ότι ίσως εμφανιστεί στις πολυπληθείς παραλίες σε λίγο χρονικό διάστημα. Οι επιστήμονες εδώ και μήνες είχαν χάσει τα ίχνη του, πιο συγκεκριμένα από τον Απρίλιο, όταν κολύμπησε σε πολύ βαθιά νερά και ήταν δύσκολο να εντοπιστεί.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network