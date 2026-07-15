Ο Contender, o μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας, επέστρεψε στον Ατλαντικό – Πώς θα δείτε την τοποθεσία του
Ο Contender, o μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας, επέστρεψε στον Ατλαντικό – Πώς θα δείτε την τοποθεσία του
Ο Contender, ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας που έχει καταγραφεί πότε, επανεμφανίστηκε στις ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού
Ο γίγαντας των ωκεανών που ζυγίζει 771 κιλά, εκτιμάται ότι ίσως εμφανιστεί στις πολυπληθείς παραλίες σε λίγο χρονικό διάστημα. Οι επιστήμονες εδώ και μήνες είχαν χάσει τα ίχνη του, πιο συγκεκριμένα από τον Απρίλιο, όταν κολύμπησε σε πολύ βαθιά νερά και ήταν δύσκολο να εντοπιστεί.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα