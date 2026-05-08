Η μικρή Λέξι βρέθηκε στην ερημιά και διασώθηκε- Ζει σε καταφύγιο και ψάχνει ένα σπίτι να φύγει από εκεί
Η μικρή Λέξι βρέθηκε στην ερημιά και διασώθηκε- Ζει σε καταφύγιο και ψάχνει ένα σπίτι να φύγει από εκεί
Ό,τι και να πούμε για τη Λέξι είναι λίγο. Πρόκειται για μια πανέμορφη κουταβίνα που στην κυριολεξία κλέβει καρδιές.
Η κούκλα που βλέπετε στις φωτογραφίες είναι η Λέξι, μια πανέμορφη τσοπανούλα.
Η Λέξι βρέθηκε σε ένα επικίνδυνο μέρος της Δωρίδας με τσακάλια και άλλα μεγαλύτερα ζώα μαζί με τα αδερφάκια της. Όλα τα μικρά κινδύνευαν καθώς, εκτός από τα άλλα ζώα, είχαν να αντιμετωπίσουν και την πείνα και τη δίψα. Στο μέρος αυτό δεν υπήρχε κανείς να τα βοηθήσει.
Για καλή τους τύχη βρέθηκαν από φιλόζωους ανθρώπους και διασώθηκαν. Έφυγαν από εκεί και πήγαν προσωρινά στο καταφύγιο του Δήμου όπου τα ανέλαβαν οι εθελοντές του Φιλοζωικού Σωματείου Δωρίδος.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Η Λέξι βρέθηκε σε ένα επικίνδυνο μέρος της Δωρίδας με τσακάλια και άλλα μεγαλύτερα ζώα μαζί με τα αδερφάκια της. Όλα τα μικρά κινδύνευαν καθώς, εκτός από τα άλλα ζώα, είχαν να αντιμετωπίσουν και την πείνα και τη δίψα. Στο μέρος αυτό δεν υπήρχε κανείς να τα βοηθήσει.
Για καλή τους τύχη βρέθηκαν από φιλόζωους ανθρώπους και διασώθηκαν. Έφυγαν από εκεί και πήγαν προσωρινά στο καταφύγιο του Δήμου όπου τα ανέλαβαν οι εθελοντές του Φιλοζωικού Σωματείου Δωρίδος.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα