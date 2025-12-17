7 νυχτόβια πουλιά που ζουν στην Ελλάδα
7 νυχτόβια πουλιά που ζουν στην Ελλάδα
Δείτε τα υπέροχα πουλιά που επιλέγουν να κινούνται περισσότερο τη νύχτα.
Πολλές φορές λέμε ότι σε κάποιες περιοχές, κάποια χωριά της επαρχίας, δεν κυκλοφορεί τίποτα. Και όμως, μπορεί να μην είναι αλήθεια κάτι τέτοιο, απλά εμείς να μην συναντάμε τα νυχτόβια πλάσματα που επιλέγουν να κινούνται περισσότερο τη νύχτα.
Τα νυχτόβια πτηνά τα ακούμε κάποιες φορές και τα συναντάμε ακόμα πιο σπάνια, ειδικά στα πολύβουα αστικά κέντρα. H Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία παρουσιάζει τους νυχτόβιους φτερωτούς κατοίκους της χώρας μας:
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Τα νυχτόβια πτηνά τα ακούμε κάποιες φορές και τα συναντάμε ακόμα πιο σπάνια, ειδικά στα πολύβουα αστικά κέντρα. H Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία παρουσιάζει τους νυχτόβιους φτερωτούς κατοίκους της χώρας μας:
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα