7 νυχτόβια πουλιά που ζουν στην Ελλάδα
TOPETMOU

7 νυχτόβια πουλιά που ζουν στην Ελλάδα

Δείτε τα υπέροχα πουλιά που επιλέγουν να κινούνται περισσότερο τη νύχτα.

7 νυχτόβια πουλιά που ζουν στην Ελλάδα
Πολλές φορές λέμε ότι σε κάποιες περιοχές, κάποια χωριά της επαρχίας, δεν κυκλοφορεί τίποτα. Και όμως, μπορεί να μην είναι αλήθεια κάτι τέτοιο, απλά εμείς να μην συναντάμε τα νυχτόβια πλάσματα που επιλέγουν να κινούνται περισσότερο τη νύχτα.

Τα νυχτόβια πτηνά τα ακούμε κάποιες φορές και τα συναντάμε ακόμα πιο σπάνια, ειδικά στα πολύβουα αστικά κέντρα. H Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία παρουσιάζει τους νυχτόβιους φτερωτούς κατοίκους της χώρας μας:

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network