Η ιστορία της Μαγδαλένας που έμπλεξε στον εφιάλτη της κοκαΐνης: «Έκανα 5 γραμμάρια την ημέρα, ζω από τύχη»
Η ιστορία της Μαγδαλένας που έμπλεξε στον εφιάλτη της κοκαΐνης: «Έκανα 5 γραμμάρια την ημέρα, ζω από τύχη»
Η Μαγδαλένα μιλά στο Uncut για τη βία, τα μαχαίρια που βρέθηκαν στον λαιμό της, τις απειλές από κυκλώματα, αλλά και για ανθρώπους που είδε να καταρρέουν
Ο θάνατος της 22χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τη σκοτεινή πλευρά της κοκαΐνης και των ναρκωτικών που κυκλοφορούν ολοένα και πιο εύκολα στη νυχτερινή ζωή. Πίσω από τους τίτλους των ειδήσεων, όμως, κρύβονται ιστορίες ανθρώπων που βρέθηκαν στο ίδιο μονοπάτι, κοίταξαν τον θάνατο κατάματα, αλλά κατάφεραν να επιστρέψουν. Μία από αυτές είναι η ιστορία της Μαγδαλένας.
Στο νέο επεισόδιο του Uncut με τίτλο «Μέσα στον εφιάλτη της κοκαΐνης», η νεαρή γυναίκα περιγράφει στον Φρίξο Δρακοντίδη πώς μια ζωή γεμάτη συναισθηματικά κενά, ανασφάλειες και ανάγκη για αποδοχή την οδήγησε στα ναρκωτικά και τελικά σε έναν δεκαετή εθισμό που λίγο έλειψε να της στοιχίσει τη ζωή.
Διαβάστε περισσότερα: video.protothema.gr
Στο νέο επεισόδιο του Uncut με τίτλο «Μέσα στον εφιάλτη της κοκαΐνης», η νεαρή γυναίκα περιγράφει στον Φρίξο Δρακοντίδη πώς μια ζωή γεμάτη συναισθηματικά κενά, ανασφάλειες και ανάγκη για αποδοχή την οδήγησε στα ναρκωτικά και τελικά σε έναν δεκαετή εθισμό που λίγο έλειψε να της στοιχίσει τη ζωή.
Διαβάστε περισσότερα: video.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα