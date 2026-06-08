Η ιστορία της Μαγδαλένας που έμπλεξε στον εφιάλτη της κοκαΐνης: «Έκανα 5 γραμμάρια την ημέρα, ζω από τύχη»

Η Μαγδαλένα μιλά στο Uncut για τη βία, τα μαχαίρια που βρέθηκαν στον λαιμό της, τις απειλές από κυκλώματα, αλλά και για ανθρώπους που είδε να καταρρέουν