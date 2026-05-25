Βαρβιτσιώτη στο protothema: Το 2015 φτάσαμε στο χιλιοστό από τη χρεοκοπία, 15 χώρες ήθελαν Grexit ακόμα και μια μέρα πριν τη συμφωνία
Η δημοσιογράφος μιλά στο Direct για το ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» που αναδεικνύει τις δραματικές διαπραγματεύσεις του 2015 - «Δεν γνώριζαν πώς λειτουργεί η Ευρώπη, δεν είχαν τεχνικά κλιμάκια, δεν υπήρχε εμπιστοσύνη σε στελέχη στα υπουργεία που ήξεραν από διαπραγματεύσεις» λέει για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Η δημοσιογράφος Ελένη Βαρβιτσιώτη μιλά στο Direct του Γιώργου Ευγενίδη για το ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» στον ΣΚΑΪ, που αναδεικνύει τις δραματικές διαπραγματεύσεις του 2015, την απουσία σχεδίου και προετοιμασίας από την τότε κυβέρνηση και τις κρίσιμες αποφάσεις που οδήγησαν στην τελική συμφωνία. Όπως εξήγησε, η κρίση είχε φτάσει σε οριακό σημείο, με την ελληνική κυβέρνηση υπό τεράστια πίεση και την Ευρώπη να διαμορφώνει τελικές αποφάσεις για την τύχη της χώρας, ενώ μία ημέρα πριν από την επίσημη συμφωνία του 2015, 15 μέλη της Ευρωζώνης φέρεται ότι ήθελαν την έξοδο της Ελλάδας (Grexit).
Η δημοσιογράφος σημείωσε πως η αρχική στρατηγική εκείνων των μηνών ήταν κυρίως επιλογή του Γιάνη Βαρουφάκη, η οποία άλλαξε όταν εμφανίστηκαν στελέχη που ήθελαν συμφωνία. «Τους πρώτους μήνες του 2015 επικρατούσε η στρατηγική Βαρουφάκη, μετά άλλαξε η ρότα. Ήρθαν άνθρωποι που ήθελαν συμφωνία», σημείωσε.
Η Βαρβιτσιώτη επισημαίνει πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015 δεν είχε σχέδιο: «Δεν γνώριζαν πώς λειτουργεί η Ευρώπη, δεν είχαν τεχνικά κλιμάκια, δεν υπήρχε εμπιστοσύνη σε στελέχη στα υπουργεία που ήξεραν από διαπραγματεύσεις». Η κατάσταση χαρακτηριζόταν από συνεχές αλισβερίσι και δυσπιστία προς μη δικούς τους ανθρώπους.
