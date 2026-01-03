ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Από την Tesla μέχρι την Disney, 4 εταιρείες ετοιμάζουν ανθρωποειδή ρομπότ για διάθεση στην αγορά: Τι μπορούν να κάνουν, πόσο θα κοστίζουν
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ανθρωποειδή Ρομπότ Ρομπότ Tesla Agility Robotics 1X Technologies Disney

Από την Tesla μέχρι την Disney, 4 εταιρείες ετοιμάζουν ανθρωποειδή ρομπότ για διάθεση στην αγορά: Τι μπορούν να κάνουν, πόσο θα κοστίζουν

Διπλώνουν ρούχα, σερβίρουν καφέ, δουλεύουν σε εργοστάσια και ετοιμάζονται να μπουν στα σπίτια μας – Τα  τέσσερα πιο προηγμένα ρομπότ που πλησιάζουν την καθημερινότητά μας

Από την Tesla μέχρι την Disney, 4 εταιρείες ετοιμάζουν ανθρωποειδή ρομπότ για διάθεση στην αγορά: Τι μπορούν να κάνουν, πόσο θα κοστίζουν
Κώστας Μαρτάκης
18 ΣΧΟΛΙΑ
Έχουν περάσει περισσότερα από 25 χρόνια από την αυγή της νέας χιλιετίας και ο φουτουριστικός κόσμος με ιπτάμενα αυτοκίνητα, τζετ πακ και ζωή στο διάστημα που κάποτε θεωρούσαμε σχεδόν δεδομένο, εξακολουθεί να μοιάζει μακρινός. Κι όμως, μια τεχνολογία που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε καθαρά επιστημονική φαντασία έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά: τα ανθρωποειδή ρομπότ.

Η νέα γενιά humanoid μηχανών στέκεται όρθια, κινείται με ανθρώπινο τρόπο και μπορεί να εκτελεί καθημερινές εργασίες, από το δίπλωμα ρούχων και το άνοιγμα της πόρτας έως τη βαριά και μονότονη εργασία σε εργοστάσια και αποθήκες. Στον τομέα αυτό πρωταγωνιστούν αμερικανικές εταιρείες, με την Tesla και την Agility Robotics να βρίσκονται στην κορυφή των εξελίξεων.
Από την Tesla μέχρι την Disney, 4 εταιρείες ετοιμάζουν ανθρωποειδή ρομπότ για διάθεση στην αγορά: Τι μπορούν να κάνουν, πόσο θα κοστίζουν
Το Digit της Agility Robotics λειτουργεί σε αποθήκες εταιρειών όπως η Amazon και έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη μεταφορά πλαστικών κάδων και φορτίων

«Ρομπότ που μπορούν να κινούνται, να δρουν και να συμπεριφέρονται με τρόπους που μέχρι πρότινος απλώς φανταζόμασταν», όπως έχει περιγράψει ο Μοντάρ Αλαουΐ, ιδρυτής του Humanoids Summit, του διεθνούς συνεδρίου που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στα ανθρωποειδή ρομπότ και στην αλληλεπίδρασή τους με την κοινωνία και την οικονομία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν πρόκειται για μακρινό σενάριο: οι μηχανές αυτές αναμένεται να ενσωματωθούν σταδιακά στην καθημερινότητά μας, αναλαμβάνοντας επικίνδυνες, βαρετές και εξαντλητικές εργασίες.
Από την Tesla μέχρι την Disney, 4 εταιρείες ετοιμάζουν ανθρωποειδή ρομπότ για διάθεση στην αγορά: Τι μπορούν να κάνουν, πόσο θα κοστίζουν
Η νέα γενιά ρομπότ μπορεί να εκτελεί καθημερινές εργασίες, από το δίπλωμα ρούχων και το άνοιγμα της πόρτας

Κλείσιμο

Optimus – Tesla

Το πιο προβεβλημένο ανθρωποειδές ρομπότ είναι το Optimus της Tesla. Το δημιούργημα του Τμήματος Τεχνητής Νοημοσύνης και Ρομποτικής της εταιρείας έχει ήδη εμφανιστεί σε καταστήματα στο Βερολίνο, εξυπηρετώντας πελάτες και εκτελώντας απλές εργασίες μπροστά στο κοινό. Το Optimus βασίζεται στην ίδια φιλοσοφία αυτόνομης αντίληψης με τα αυτοκίνητα της Tesla, χρησιμοποιώντας κάμερες και αισθητήρες αντί για την παραδοσιακή τεχνολογία lidar.

Μπορεί να περπατά με ταχύτητα έως 8 χλμ./ώρα, να μεταφέρει βάρος άνω των 20 κιλών και να εκτελεί από απλές δουλειές σπιτιού έως επαναλαμβανόμενες εργασίες σε εργοστάσια και εστιατόρια. Σύμφωνα με τον Ίλον Μασκ, στόχος είναι να παραχθεί μαζικά, ώστε να μειωθεί δραστικά το κόστος, το οποίο θα κυμανθεί μεταξύ 20.000 και 30.000 δολαρίων.

NEO Gamma – 1X Technologies

Στον χώρο της οικιακής ρομποτικής, η 1X Technologies αναπτύσσει το NEO Gamma, ένα ανθρωποειδές ρομπότ ύψους 1,68 μ., σχεδιασμένο εξαρχής για να κινείται με ασφάλεια μέσα σε σπίτια. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη «φιλική» εμφάνιση, ώστε το ρομπότ να μην προκαλεί αίσθημα δυσφορίας στους χρήστες.
Το NEO Gamma προορίζεται για καθημερινές εργασίες, όπως ο καθαρισμός του σπιτιού, η τακτοποίηση και απλές βοηθητικές οικιακές λειτουργίες, ενώ μαθαίνει μέσα από την πράξη, βελτιώνοντας σταδιακά τη συμπεριφορά του. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται το 2026, με την τιμή να εκτιμάται επίσης στα 20.000 δολάρια, γεγονός που δείχνει τη στόχευση της εταιρείας στη μαζική χρήση και όχι μόνο σε πειραματικό επίπεδο.

Digit v4 – Agility Robotics

Πιο «βιομηχανικό» χαρακτήρα έχει το Digit v4 της Agility Robotics, το οποίο θεωρείται το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ που χρησιμοποιείται ήδη σε εμπορική κλίμακα. Το Digit λειτουργεί σε αποθήκες εταιρειών όπως η Amazon και έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη μεταφορά πλαστικών κάδων και φορτίων.

Η σχεδίασή του μιμείται το ανθρώπινο σώμα, ώστε να μπορεί να κινείται σε χώρους που έχουν κατασκευαστεί για ανθρώπους, χωρίς να απαιτούνται αλλαγές στις εγκαταστάσεις. Διαθέτει προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, που του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και να αντιδρά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Η εταιρεία εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του 2025 τα Digit που βρίσκονται σε εμπορική χρήση έχουν μετακινήσει περίπου 140.000 πλαστικούς κάδους και κουτιά.

Olaf – Walt Disney Imagineering

Στον αντίποδα της βιομηχανικής χρήσης, η Disney επενδύει στην ψυχαγωγία. Η Walt Disney Imagineering δημιούργησε τον Olaf, το ρομπότ του χιονάνθρωπου από την ταινία Frozen, ο οποίος σχεδιάστηκε για να αλληλεπιδρά άμεσα με το κοινό.

Ο Olaf μπορεί να μιλά, να κινείται και να συμμετέχει σε διάλογο, χρησιμοποιώντας τεχνικές ενισχυτικής μάθησης και εκφραστικούς μηχανισμούς προσώπου. Σε αντίθεση με άλλα ρομποτικά «κουστούμια», το σώμα του έχει σχεδιαστεί ώστε να κινείται πιο φυσικά, ενισχύοντας την αίσθηση ζωντανής παρουσίας. Το ρομπότ αναμένεται να κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στη Disneyland στο Παρίσι στα τέλη Μαρτίου του 2026.
Κώστας Μαρτάκης
18 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης