Από την Tesla μέχρι την Disney, 4 εταιρείες ετοιμάζουν ανθρωποειδή ρομπότ για διάθεση στην αγορά: Τι μπορούν να κάνουν, πόσο θα κοστίζουν

Διπλώνουν ρούχα, σερβίρουν καφέ, δουλεύουν σε εργοστάσια και ετοιμάζονται να μπουν στα σπίτια μας – Τα τέσσερα πιο προηγμένα ρομπότ που πλησιάζουν την καθημερινότητά μας
Έχουν περάσει περισσότερα από 25 χρόνια από την αυγή της νέας χιλιετίας και ο φουτουριστικός κόσμος με ιπτάμενα αυτοκίνητα, τζετ πακ και ζωή στο διάστημα που κάποτε θεωρούσαμε σχεδόν δεδομένο, εξακολουθεί να μοιάζει μακρινός. Κι όμως, μια τεχνολογία που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε καθαρά επιστημονική φαντασία έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά: τα ανθρωποειδή ρομπότ.
Η νέα γενιά humanoid μηχανών στέκεται όρθια, κινείται με ανθρώπινο τρόπο και μπορεί να εκτελεί καθημερινές εργασίες, από το δίπλωμα ρούχων και το άνοιγμα της πόρτας έως τη βαριά και μονότονη εργασία σε εργοστάσια και αποθήκες. Στον τομέα αυτό πρωταγωνιστούν αμερικανικές εταιρείες, με την Tesla και την Agility Robotics να βρίσκονται στην κορυφή των εξελίξεων.
«Ρομπότ που μπορούν να κινούνται, να δρουν και να συμπεριφέρονται με τρόπους που μέχρι πρότινος απλώς φανταζόμασταν», όπως έχει περιγράψει ο Μοντάρ Αλαουΐ, ιδρυτής του Humanoids Summit, του διεθνούς συνεδρίου που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στα ανθρωποειδή ρομπότ και στην αλληλεπίδρασή τους με την κοινωνία και την οικονομία.
Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν πρόκειται για μακρινό σενάριο: οι μηχανές αυτές αναμένεται να ενσωματωθούν σταδιακά στην καθημερινότητά μας, αναλαμβάνοντας επικίνδυνες, βαρετές και εξαντλητικές εργασίες.
Μπορεί να περπατά με ταχύτητα έως 8 χλμ./ώρα, να μεταφέρει βάρος άνω των 20 κιλών και να εκτελεί από απλές δουλειές σπιτιού έως επαναλαμβανόμενες εργασίες σε εργοστάσια και εστιατόρια. Σύμφωνα με τον Ίλον Μασκ, στόχος είναι να παραχθεί μαζικά, ώστε να μειωθεί δραστικά το κόστος, το οποίο θα κυμανθεί μεταξύ 20.000 και 30.000 δολαρίων.
Optimus – TeslaΤο πιο προβεβλημένο ανθρωποειδές ρομπότ είναι το Optimus της Tesla. Το δημιούργημα του Τμήματος Τεχνητής Νοημοσύνης και Ρομποτικής της εταιρείας έχει ήδη εμφανιστεί σε καταστήματα στο Βερολίνο, εξυπηρετώντας πελάτες και εκτελώντας απλές εργασίες μπροστά στο κοινό. Το Optimus βασίζεται στην ίδια φιλοσοφία αυτόνομης αντίληψης με τα αυτοκίνητα της Tesla, χρησιμοποιώντας κάμερες και αισθητήρες αντί για την παραδοσιακή τεχνολογία lidar.
Tesla is showcasing its humanoid Optimus at the Mall of Berlin. DW went on site to see what it can actually do, how autonomous it really looks, and what spectators think. #dwbusiness pic.twitter.com/IN4TDOH6Zo— DW News (@dwnews) January 3, 2026
NEO Gamma – 1X TechnologiesΣτον χώρο της οικιακής ρομποτικής, η 1X Technologies αναπτύσσει το NEO Gamma, ένα ανθρωποειδές ρομπότ ύψους 1,68 μ., σχεδιασμένο εξαρχής για να κινείται με ασφάλεια μέσα σε σπίτια. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη «φιλική» εμφάνιση, ώστε το ρομπότ να μην προκαλεί αίσθημα δυσφορίας στους χρήστες.
Introducing NEO Gamma.— 1X (@1x_tech) February 21, 2025
Another step closer to home. pic.twitter.com/Fiu2ohbIiP
Digit v4 – Agility RoboticsΠιο «βιομηχανικό» χαρακτήρα έχει το Digit v4 της Agility Robotics, το οποίο θεωρείται το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ που χρησιμοποιείται ήδη σε εμπορική κλίμακα. Το Digit λειτουργεί σε αποθήκες εταιρειών όπως η Amazon και έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη μεταφορά πλαστικών κάδων και φορτίων.
Not a test, pilot, or demo. Digit is integrated directly into the order fulfillment workflow. #OnTheJob pic.twitter.com/nO7YjTGO8R— Agility Robotics (@agilityrobotics) July 2, 2024
Olaf – Walt Disney ImagineeringΣτον αντίποδα της βιομηχανικής χρήσης, η Disney επενδύει στην ψυχαγωγία. Η Walt Disney Imagineering δημιούργησε τον Olaf, το ρομπότ του χιονάνθρωπου από την ταινία Frozen, ο οποίος σχεδιάστηκε για να αλληλεπιδρά άμεσα με το κοινό.
Walt Disney reveals their first free-roaming Olaf robotic figure.— Film Updates (@FilmUpdates) November 24, 2025
Coming to World of Frozen at both Hong Kong Disneyland and Disneyland Paris. pic.twitter.com/pcXilGyCkR
