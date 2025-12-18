Η Τεχνητή Νοημοσύνη παρήγαγε το 2025 εκπομπές CO₂ όσες ολόκληρη η Νέα Υόρκη, σύμφωνα με έκθεση

Η κατανάλωση νερού που συνδέεται με την ΑΙ πλέον ξεπερνά το σύνολο της παγκόσμιας ζήτησης εμφιαλωμένου νερού – Σύμφωνα με τον συντάκτη της μελέτης, οι τεχνολογικές εταιρείες αποκομίζουν τα οφέλη και το κόστος το πληρώνει η κοινωνία





Η έκρηξη του ΑΙ προκάλεσε το 2025 την απελευθέρωση τόσου



data centers και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία τους. Με βάση τα στοιχεία, η κατανάλωση νερού στον συγκεκριμένο τομέα ξεπερνά το σύνολο της παγκόσμιας ζήτησης εμφιαλωμένου νερού.



Όπως αναφέρει ο Guardian, τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από τον Ολλανδό ακαδημαϊκό Άλεξ ντε Βρις-Γκάο, ιδρυτή της Digiconomist, εταιρείας που ερευνά τις ακούσιες συνέπειες των ψηφιακών τάσεων. Ο ερευνητής υποστηρίζει ότι πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια μέτρησης του ειδικού αποτυπώματος της τεχνητής νοημοσύνης και όχι γενικά των κέντρων δεδομένων, καθώς η χρήση chatbots όπως το ChatGPT της OpenAI και το Gemini της Google εκτοξεύθηκε το 2025.



Με βάση τις εκτιμήσεις που προκύπτουν από τα στοιχεία, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση ΑΙ ισοδυναμούν πλέον με πάνω από το 8% των παγκόσμιων εκπομπών της αεροπορίας. Η έρευνα στηρίχθηκε στις αναφορές των τεχνολογικών εταιρειών και ο ερευνητής ζήτησε αυστηρότερες υποχρεώσεις διαφάνειας για τον κλιματικό τους αντίκτυπο.



Οι τεχνολογικές εταιρείες κερδίζουν, η κοινωνία πληρώνει το κόστος

«Το περιβαλλοντικό κόστος είναι τεράστιο σε απόλυτους όρους», είπε. «Αυτή τη στιγμή το πληρώνει η κοινωνία και όχι οι τεχνολογικές εταιρείες. Το ερώτημα είναι: είναι αυτό δίκαιο; Αν αποκομίζουν τα οφέλη της τεχνολογίας, γιατί να μη σηκώνουν και μέρος του κόστους;»



Ο ντε Βρις-Γκάο εκτιμά ότι το ανθρακικό αποτύπωμα των συστημάτων AI το 2025 ενδέχεται να φτάσει έως τους 80 εκατ. τόνους, ενώ η κατανάλωση νερού έως τα 765 δισ. λίτρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η πρώτη φορά που εκτιμάται ο υδατικός αντίκτυπος της AI και τα ευρήματα δείχνουν ότι η κατανάλωση νερού μόνο από την AI είναι πάνω από ένα τρίτο υψηλότερη από προηγούμενες εκτιμήσεις για το σύνολο των κέντρων δεδομένων.



Κλείσιμο Αναμένεται υπερδιπλασιασμός της κατανάλωσης ρεύματος έως το 2030

Τα στοιχεία δημοσιεύονται στο επιστημονικό περιοδικό Patterns. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) έχει αναφέρει ότι τα κέντρα δεδομένων που εστιάζουν στην AI καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια αντίστοιχη με εκείνη ιδιαίτερα ενεργοβόρων βιομηχανιών, όπως τα χυτήρια αλουμινίου, και ότι η κατανάλωση ρεύματος των data centers αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί έως το 2030.



«Πρόκειται για ακόμη μία απόδειξη ότι το κοινό πληρώνει τον περιβαλλοντικό λογαριασμό για μερικές από τις πλουσιότερες εταιρείες στον κόσμο», δήλωσε ο Ντόναλντ Κάμπελ, διευθυντής υπεράσπισης πολιτικών της Foxglove, που είναι μία βρετανική μη κερδοσκοπική οργάνωση, που αγωνίζεται για δικαιοσύνη στην τεχνολογία.



Την ίδια ώρα, επικρατεί πυρετός στο ζήτημα της κατασκευής data center. Σε μία μόνο από τις εγκαταστάσεις μπορεί να παράγονται εκπομπές ισοδύναμες με εκείνες αρκετών διεθνών αεροδρομίων, ενώ εκατοντάδες μονάδες βρίσκονται σε στάδιο σχεδιασμού.



Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, τα μεγαλύτερα κέντρα δεδομένων με επίκεντρο την ΑΙ που κατασκευάζονται σήμερα, θα καταναλώνουν το καθένα ηλεκτρική ενέργεια όση περίπου 2 εκατ. Νοικοκυριά,. Το μεγαλύτερο μερίδιο κατανάλωσης εντοπίζεται στις ΗΠΑ (45%), ενώ ακολουθούν Κίνα (25%) και Ευρώπη (15%).



Ανεπαρκείς οι γνωστοποιήσεις των εταιρειών

Οι περιβαλλοντικές γνωστοποιήσεις των τεχνολογικών εταιρειών είναι συχνά ανεπαρκείς ακόμη και για την αποτίμηση του συνολικού αντίκτυπου των κέντρων δεδομένων, πόσο μάλλον για την απομόνωση της χρήσης AI, σημείωσε ο ντε Βρις-Γκάο. Όταν η Google δημοσίευσε πρόσφατα στοιχεία για τον αντίκτυπο του Gemini, δεν συνυπολόγισε το νερό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του.



Η Google ανέφερε ότι το 2024 κατάφερε να μειώσει τις ενεργειακές εκπομπές των κέντρων δεδομένων της κατά 12% χάρη σε νέες καθαρές πηγές ενέργειας. Ωστόσο το καλοκαίρι ανακοίνωσε ότι η η επίτευξη των κλιματικών της στόχων είναι «πλέον πιο σύνθετη και απαιτητική σε κάθε επίπεδο» και ότι βασική πρόκληση αποτελεί η βραδύτερη από το απαιτούμενο ανάπτυξη τεχνολογιών ενέργειας χωρίς άνθρακα σε μεγάλη κλίμακα.

