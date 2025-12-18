Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
New Perspectives: Από το απέραντο διάστημα έως τη μικροκλίμακα της φύσης
Το νέο έργο του αστεροσκοπείου Chandra της NASA φέρνει δίπλα-δίπλα εικόνες του σύμπαντος και της μικροκλίμακας, αποκαλύπτοντας απρόσμενες ομοιότητες μεταξύ τους.
Ένα νέο πρόγραμμα του Αστεροσκοπείου Ακτίνων Χ Chandra αποκαλύπτει εντυπωσιακές ομοιότητες ανάμεσα στο απέραντο σύμπαν και τον κόσμος του μικροσκοπίου που δεν είναι ορατός με γυμνό μάτι, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική για τη φύση και την επιστήμη.
Το Chandra αποτελεί ένα από τα αστεροσκοπεία της NASA που ανήκουν στο πρόγραμμα «Great Observatories», μαζί με τα διαστημικά τηλεσκόπια Hubble και James Webb, και εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια παρέχει μοναδικές εικόνες του σύμπαντος με τη χρήση ακτίνων Χ. Το αστεροσκοπείο λειτουργεί από το Smithsonian Astrophysical Observatory και χρησιμοποιείται συστηματικά σε συνδυασμό με επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια, συμβάλλοντας καθοριστικά στη σύγχρονη αστρονομική έρευνα.
Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «New Perspectives», οι επιστήμονες του Chandra συνδυάζουν διαστημικές εικόνες με βραβευμένες φωτογραφίες από τον διαγωνισμό Nikon Small World, ένα φωτογραφικό διαγωνισμό με φωτογραφίες τραβηγμένες μέσα από οπτικό μικροσκόπιο. Τα αποτελέσματα του τελευταίου διαγωνισμού, ο οποίος διεξάγεται κάθε χρόνο και είναι ανοιχτός στο κοινό, ανακοινώθηκαν τον Οκτώβριο του 2025.
Στόχος του «New Perspectives» είναι να προτείνει έναν νέο τρόπο προσέγγισης των επιστημονικών εικόνων και να αναδείξει την αξία του να παρατηρούμε τον κόσμο από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Όπως επισημαίνει η Δρ Κίμπερλι Άρκαντ, επιστήμονας οπτικοποίησης και αναδυόμενων τεχνολογιών του Chandra, οι εικόνες αυτές υπενθυμίζουν την κοινή ομορφιά και πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζουν τον φυσικό κόσμο, είτε πρόκειται για γαλαξιακά σμήνη εκατομμύρια έτη φωτός μακριά είτε για δομές σε κλίμακα μικρομέτρων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αντιπαράθεση εικόνων ανθρώπινων κυττάρων δέρματος, καλλιεργημένων σε εργαστήριο που παρατηρήθηκαν μέσω μικροσκοπίου, με ένα πλανητικό νεφέλωμα που έχει καταγραφεί από το Chandra, το Hubble και το European Southern Observatory. Παρότι οι δύο εικόνες διαφέρουν δραστικά ως προς την κλίμακα και την απόσταση, αποκαλύπτουν κοινά στοιχεία δομής, υφής και ανανέωσης, παραπέμποντας σε παρόμοιους κύκλους δημιουργίας σε ολόκληρο το σύμπαν.
Η νέα συλλογή περιλαμβάνει συνολικά 22 ζεύγη εικόνων, το καθένα συνοδευόμενο από σύντομη λεζάντα που εξηγεί το επιστημονικό υπόβαθρο και δείχνουν πώς οι επιστήμονες χρησιμοποιούν το φως, ορατό και αόρατο, για να αποκαλύψουν άγνωστες πλευρές του σύμπαντος και της ζωής στη Γη.
Δείτε ολόκληρη τη συλλογή ΕΔΩ.
