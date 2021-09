Back to school: Ετοιμάσου κατάλληλα με τα laptop της MSI

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και σε λίγες μέρες τα παιδιά επιστρέφουν στα θρανία, οι φοιτητές στα αμφιθέατρα και οι γονείς στις δουλειές τους. Κάθε χρόνο αυτή την εποχή, η αναζήτηση σχολικών αλλά και τεχνολογικού εξοπλισμού, αποτελεί προτεραιότητα. Η MSI ετοίμασε εγκαίρως με την επιστροφή στα θρανία, ειδικές προσφορές και εκπτώσεις για την πιο cool back to school εμπειρία και σε βοηθά να ανανεώσεις τον εξοπλισμό σου!Ένα νέο laptop από την MSI θα κάνει μαθητές και φοιτητές να ξεχωρίσουν, χάρη στην αυξημένη απόδοση αλλά και με την εντυπωσιακή εμφάνιση του.Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης και τηλεργασίας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, είδαμε ότι το laptop αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους. Εκπαίδευση εξ αποστάσεως, εργασίες, μελέτη, αλλά και διασκέδαση, μπορούν να γίνουν πιο εύκολα με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Έτσι, φέτος οι λίστες με τα σχολικά περιλαμβάνουν και μια δόση τεχνολογίας. Αν κάποιος δεν είναι τόσο εξοικειωμένος με την τεχνολογία μπορεί να δυσκολευτεί να βρει το κατάλληλο laptop. Η MSI έχει τη λύση για κάθε ανάγκη. Είτε είσαι mainstream χρήστης (μαθητής, φοιτητής), είτε είσαι gamer, είτε απλά ψάχνεις για μια value for money λύση, η MSI έχει μια μεγάλη γκάμα από επιλογές για να καλύψουν κάθε ανάγκη.Το MSI Modern 14 είναι ακριβώς αυτό που λέει: ένα μοντέρνο laptop υψηλής αισθητικής που καλύπτει τις ανάγκες των περισσότερων χρηστών. Εξοπλίζεται με έναν επεξεργαστή Intel Core i5 11ης γενιάς, που είναι σχεδιασμένος για να ολοκληρώνει με άνεση τις καθημερινές εργασίες και όχι μόνο. Το ιδιαίτερα λεπτό bezel των 5.7mm δίνει μια εξαιρετικά υψηλή screen-to-body αναλογία για ένα μοντέλο 14” ενώ υπόσχεται έως και 10 ώρες λειτουργίας εν κινήσει. Είτε πρόκειται για δουλειά είτε για ψυχαγωγία, το Modern 14 σε συνοδεύει στον αδιάκοπο τρόπο ζωής κάθε χρήστη.Αν αυτό που σε ενδιαφέρει περισσότερο από όλα είναι να είσαι ο πρώτος στο πεδίο της μάχης, τότε τα MSI GF63 10SCXR Thin και MSI GF65 Thin 10SDR είναι ό,τι ακριβώς ψάχνεις. Συνδυάζουν εξαιρετική αισθητική και ποιότητα κατασκευής με τη χρήση brushed αλουμινίου στο καπάκι τους ενώ η NVIDIA GeForce GTX προσφέρει την απόλυτη εμπειρία gaming. Ο επεξεργαστής 10ης γενιάς Intel Core i7 τροφοδοτεί με επιπλέον απόδοση 15% σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές και η οθόνη με τα λεπτά bazels υπόσχεται άριστη ποιότητα θέασης. Οι εξειδικευμένες θερμικές λύσεις τόσο για τον επεξεργαστή όσο και για την κάρτα γραφικών με συνολικά 6 θερμοαγωγούς, ελαχιστοποιούν τη θερμότητα και μεγιστοποιούν την κυκλοφορία του αέρα για να παίζεις games με εξαιρετική απόδοση σε ένα τόσο μικρό σασί.Οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εδώ! Αν επιλέξεις μια από τις σειρές Summit ή Prestige της MSI με επεξεργαστή Intel® 11ης γενιάς, μπορείς να κάνεις επέκταση της εγγύησης που δίνει η MSI για ακόμα ένα χρόνο!Μπορείς και εσύ να επωφεληθείς από τις back-to-school εκπτώσεις της MSI και να βρεις αυτό που ψάχνεις γρήγορα και απλά.Δείτε τώρα όλες τις προσφορές εδώ: https://msi.gm/3CMykGk