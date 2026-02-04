Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Πάνος Σόμπολος: Οι δύο φορές που είπε «θα αφήσουμε τα κοκαλάκια μας» και η συγκλονιστική στιγμή με τη μάνα που κάηκε με 4 παιδιά στην Ηλεία
Πάνος Σόμπολος: Οι δύο φορές που είπε «θα αφήσουμε τα κοκαλάκια μας» και η συγκλονιστική στιγμή με τη μάνα που κάηκε με 4 παιδιά στην Ηλεία
Η περιπέτεια στην Αλβανία και το ελικόπτερο στις έρευνες για τον Ρωχάμη
Για περιστατικά στα οποία βρέθηκε κοντά στον θάνατο αλλά και για την τραγωδία που τον συγκλόνισε με τη μητέρα που κάηκε με τα τέσσερα παιδιά της στις φωτιές στην Ηλεία, μίλησε μεταξύ άλλων το βράδυ της Τρίτης ο Πάνος Σόμπολος.
Αρχικά περιέγραψε όσα έζησε στην Αλβανία την εποχή με τις παρατράπεζες: «θυμάμαι ότι είχαμε πάει επί Μπερίσα και γινόταν χαμός με τα Καλάσνικοφ. Ήμουν έξω από το προξενείο στο Αργυρόκαστρο και σημείωνα τι θα πω στο δελτίο και εκεί ακούω κάποια στιγμή στον τοίχο δίπλα μου να πέφτουν σφαίρες πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά αλλά καμία δεν με πέτυχε».
Θυμήθηκε, επίσης, «άλλη φορά με τον Βαγγέλη Ρωχάμη όταν είχε αποδράσει από τις φυλακές Αλικαρνασσού. Τότε ήταν στις δόξες του. Είχαμε πάει στην Κρήτη για ρεπορτάζ και μου είπαν ότι ελικόπτερο θα κάνει έρευνα και ζήτησα να πάω με το συνεργείο. Μπήκαμε στο ελικόπτερο, άρχισε το ψάξιμο, τραβάγαμε πλάνα και το ελικόπτερο άρχισε να ακουμπάει σε δέντρο επειδή πετούσε χαμηλά και είπα "εδώ θα αφήσουμε τα κοκαλάκια μας" αλλά γλιτώσαμε».
Ο Πάνος Σόμπολος αναφέρθηκε, επίσης, στη συγκλονιστικότερη στιγμή της καριέρας του στις φωτιές του 2007 στην Ηλεία με μια μητέρα να χάνει τη ζωή της μαζί με τα τέσσερα παιδιά της.
«Καλύπταμε τις πυρκαγιές, δεν είχαμε τηλέφωνα, ήταν δύσκολες καταστάσεις γιατί είχαν κοπεί όλα. Έρχεται ένας όταν τελείωσα τη μετάδοση για το βραδινό δελτίο του MEGA και με ρώταγε αν είδαμε μια μάνα με τα 4 παιδιά της. Του είπα "μην στεναχωριέστε, ο καθένας προσπαθεί να γλιτώσει, θα βρεθεί", προσπάθησα να του δώσω κουράγιο γιατί δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Την άλλη ημέρα έρχεται τρέχοντας ένας κάτοικος από το χωριό Αρτέμιδα και λέει πίσω από τον λόφο πρέπει να είναι κάποιος καμένος. Φτάσαμε στον λόφο και αρχίσαμε να κατεβαίνουμε και είδαμε έναν όγκο».
«Πλησιάζοντας βρεθήκαμε στο συγκλονιστικότερο θέαμα, τη μάνα γονατιστή στο έδαφος, το έδαφος πυρακτωμένο από τη λάβα της φωτιάς και είχε στην αγκαλιά της δύο μωρά και ανάμεσα τους ένα μικρότερο. Το θέαμα αυτό συγκλονιστικό. Τότε σκέφτηκα ότι αυτός που με πλησίασε χθες μου είχε πει για 4 παιδιά ενώ είδα 3 και άρχισα να σκέφτομαι μια ελπίδα μέσα στον χαμό. Όμως σε απόσταση 20-30 μέτρων είδαμε το τέταρτο παιδί, 12 ετών, προσπαθούσε να ανέβει για να ξεφύγει αλλά έμεινε εκεί. Αυτό ήταν το συγκλονιστικότερο που έχω ζήσει»
Αρχικά περιέγραψε όσα έζησε στην Αλβανία την εποχή με τις παρατράπεζες: «θυμάμαι ότι είχαμε πάει επί Μπερίσα και γινόταν χαμός με τα Καλάσνικοφ. Ήμουν έξω από το προξενείο στο Αργυρόκαστρο και σημείωνα τι θα πω στο δελτίο και εκεί ακούω κάποια στιγμή στον τοίχο δίπλα μου να πέφτουν σφαίρες πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά αλλά καμία δεν με πέτυχε».
Θυμήθηκε, επίσης, «άλλη φορά με τον Βαγγέλη Ρωχάμη όταν είχε αποδράσει από τις φυλακές Αλικαρνασσού. Τότε ήταν στις δόξες του. Είχαμε πάει στην Κρήτη για ρεπορτάζ και μου είπαν ότι ελικόπτερο θα κάνει έρευνα και ζήτησα να πάω με το συνεργείο. Μπήκαμε στο ελικόπτερο, άρχισε το ψάξιμο, τραβάγαμε πλάνα και το ελικόπτερο άρχισε να ακουμπάει σε δέντρο επειδή πετούσε χαμηλά και είπα "εδώ θα αφήσουμε τα κοκαλάκια μας" αλλά γλιτώσαμε».
Ο Πάνος Σόμπολος αναφέρθηκε, επίσης, στη συγκλονιστικότερη στιγμή της καριέρας του στις φωτιές του 2007 στην Ηλεία με μια μητέρα να χάνει τη ζωή της μαζί με τα τέσσερα παιδιά της.
«Καλύπταμε τις πυρκαγιές, δεν είχαμε τηλέφωνα, ήταν δύσκολες καταστάσεις γιατί είχαν κοπεί όλα. Έρχεται ένας όταν τελείωσα τη μετάδοση για το βραδινό δελτίο του MEGA και με ρώταγε αν είδαμε μια μάνα με τα 4 παιδιά της. Του είπα "μην στεναχωριέστε, ο καθένας προσπαθεί να γλιτώσει, θα βρεθεί", προσπάθησα να του δώσω κουράγιο γιατί δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Την άλλη ημέρα έρχεται τρέχοντας ένας κάτοικος από το χωριό Αρτέμιδα και λέει πίσω από τον λόφο πρέπει να είναι κάποιος καμένος. Φτάσαμε στον λόφο και αρχίσαμε να κατεβαίνουμε και είδαμε έναν όγκο».
«Πλησιάζοντας βρεθήκαμε στο συγκλονιστικότερο θέαμα, τη μάνα γονατιστή στο έδαφος, το έδαφος πυρακτωμένο από τη λάβα της φωτιάς και είχε στην αγκαλιά της δύο μωρά και ανάμεσα τους ένα μικρότερο. Το θέαμα αυτό συγκλονιστικό. Τότε σκέφτηκα ότι αυτός που με πλησίασε χθες μου είχε πει για 4 παιδιά ενώ είδα 3 και άρχισα να σκέφτομαι μια ελπίδα μέσα στον χαμό. Όμως σε απόσταση 20-30 μέτρων είδαμε το τέταρτο παιδί, 12 ετών, προσπαθούσε να ανέβει για να ξεφύγει αλλά έμεινε εκεί. Αυτό ήταν το συγκλονιστικότερο που έχω ζήσει»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα