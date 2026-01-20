Το «άλλο Μέτσοβο»: Ετυμολογία του ονόματος, ιστορία και μία απίστευτη φωτογραφία από την απελευθέρωσή του το 1912

Σύντομη ιστορία του Μετσόβου

Παναγιώτης Αραβαντινός

Βλέποντας τον τίτλο του άρθρου και το ονοματεπώνυμό μας, ίσως κάποιοι θεώρησαν ότι θα ασχοληθούμε και με... τουριστικά θέματα.Δεν ισχύει όμως αυτό. Από την μία μεριά, η διάθεσή μας να ξεφύγουμε λίγο από τα θέματα που γράψαμε τον τελευταίο καιρό και προκάλεσαν εντάσεις και έντονες αντεγκλήσεις και από την άλλη, η ανακάλυψη κάποιων πολύ ενδιαφερόντων στοιχείων για την, και το, μαζί με την απίστευτη φωτογραφία ενός Χανιώτη εθελοντή, από αυτούς που ελευθέρωσαν το Μέτσοβο, πάνω στην οθωμανική σημαία, μας ώθησαν να ασχοληθούμε με την πανέμορφη κωμόπολη του νομού (Περιφερειακής Ενότητας πλέον...) Ιωαννίνων.Σύμφωνα με τον Δήμο Μετσόβου, η κωμόπολη είναι χτισμένη στη θέση της αρχαίας Τύμφης. Στις αρκετές πηγές που διαθέτουμε δεν βρήκαμε τέτοια πόλη. Μάλιστα, η Τύμφη (ή Γκαμήλα), όρος του νομού Ιωαννίνων βρίσκεται στην περιοχή της Κόνιτσας και των Ζαγοροχωρίων. Στην αρχαιότητα, η Τυμφαία ήταν ιστορική γεωγραφική περιοχή της Ηπείρου, στο σημερινό Ζαγόρι.Οι κάτοικοι της ονομάζονταν Τυμφαίοι, Αιθήνες και Τάλαροι. Κυριότερες πόλεις της ήταν η Τράμπυα, το Αιθίνιον και το Βούνειμα. Πάντως, με το Σχέδιο «Καποδίστριας» το 1997 δημιουργήθηκε Δήμος Τυμφαίων στον νομό Τρικάλων, κοντά στα «σύνορα» με τον νομό Λαρίσης.Σίγουρα πάντως, για το Μέτσοβο γίνεται αναφορά για πρώτη φοράως «μικρός οικισμός βοσκών». Ο Παναγιώτης Αραβαντινός, στη ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (1856), αναφέρει το Μέτσοβο και ως Μεσόβουνο. Και συνεχίζει, ότι έχει χτιστεί στη μεσημβρινή πλευρά της Πίνδου και διαιρείται σε δύο τμήματα: Προσήλιο και Ανήλιο.Στη θέση αυτή πριν από τέσσερις σχεδόν εκατονταετηρίδες (μέσα 15ου αιώνα), συνεχίζει ο Αραβαντινός, κατοικούσαν λίγες οικογένειες Μεγαλοβλαχιτών, οι οποίοι όπως οι ομόφυλοί τους Σαμαρινιώτες κατέβαιναν τον χειμώνα στον θεσσαλικό κάμπο με τα κοπάδια τους. Το Μέτσοβο είναι επίσης βέβαιο, ότι είχε λάβει προνόμια από τους Οθωμανούς. Τα πρώτα προνόμια, κατά την παράδοση διευκόλυναν τον στρατό του Σινάν πασά στην πορεία του για την κατάληψη των Ιωαννίνων το 1430.Σύμφωνα με τον Αραβαντινό, τα προνόμια δόθηκαν (ή ανανεώθηκαν) τον 16ο αιώνα, όταν Οθωμανός βεζίρης που είχε πέσει σε δυσμένεια και καταδιωκόταν από την Πύλη βρήκε καταφύγιο στο χωριό Γριζάνο (σήμερα ανήκει στον νομό Τρικάλων), στο σπίτι ενός ιερέα.