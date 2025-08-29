Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Ενοικιάζεται. Πληροφορίαι εντός...
Ενοικιάζεται. Πληροφορίαι εντός...
Σεπτέμβριος και οι γειτονιές γεμίσανε με τις κλασσικές κόκκινες λουρίδες: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Τα βάσανα αυτών που πρόκειται να αλλάξουν σπίτι, και κυρίως των νέων που ξεκινούν τις σπουδές τους μακριά από το σπιτικό τους είναι γνωστά, αφού επαναλαμβάνονται με την ίδια ένταση χρόνια τώρα.
Αλλά ας δούμε σήμερα και τα βάσανα της άλλης πλευράς. Αυτών δηλαδή που θα κολλήσουν το χαρτάκι στην πόρτα του σπιτιού τους, που θα μεταβληθεί έτσι σε Πλατεία Συντάγματος!
Ο κάθε ξένος αποκτά αυτομάτως το δικαίωμα να χτυπήσει το κουδούνι σου και να μπει στο χολ σου. Να περιηγηθεί στην τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σου. Να εξετάσει λεπτομερώς το λουτρό σου, ακόμα και να δει τη κόρη σου με το κομπιναιζόν της αν δεν προλάβει να ρίξει κάτι πάνω της!
Ο κάθε ξένος δεν ρίχνει μόνο μια ματιά. Επιθεωρεί προσεκτικά τα πάντα με ενοχλητική σχολαστικότητα. Κάνει τις πιο απίθανες ερωτήσεις, και επιμένει φορτικά αν θεωρήσει πως κάτι του κρύβετε.
-Τι είναι εκεί, παρακαλώ;
-Η κρεβατοκάμαρα.
-Μεγάλη; Μικρή;
-Όπως το άλλο δωμάτιο που είδατε.
-Μπορώ να την δω;
-Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν.
-Γιατί;
-Γιατί κοιμάται μέσα η γυναίκα μου...
-Μα μια ματιά θα της ρίξω...
-Της γυναίκα μου;
-Όχι. Της κρεβατοκάμαρας.
-Αδύνατον.
-Γιατί;
-Για το λόγο που σας είπα. Αυτή τη στιγμή κοιμάται μέσα η γυναίκα μου!
-Μήπως είναι εύκολο να την ξυπνήσετε;
-Όχι φυσικά!
-Και τι ώρα υπολογίζετε να ξυπνήσει;
-Κατά τις δέκα.
-Γιατί έτσι αργά;
-Γιατί έτσι της αρέσει.
-Ώστε λέτε να ξαναπεράσω κατά τις δέκα.
-Ξαναπεράστε.
-Εσείς πότε θα ελευθερώσετε το σπίτι;
-Στα μέσα του μήνα.
-Και τι ενοίκιο ζητάτε;
-Τέσσερεις χιλιάδες.
-Γιατί τόσο ακριβά; Δεν μπορείτε να το κατεβάσετε στις τρεις;
-Αδύνατον.
-Ώστε τέσσερεις λοιπόν. Χαίρετε κύριε.
Δεν προλαμβάνετε να κλείσετε την πόρτα και έρχεται άλλος.
-Τι ενοικιάζετε, παρακαλώ;
-Τέσσερα δωμάτια και κουζίνα.
-Μπορώ να τα δω;
-Περάστε.
Και το μαρτύριο συνεχίζεται έτσι όλη την μέρα και ας γράφεις εσύ στο ενοικιαστήριο «πέντε με εφτά».
Αλλοίμονο δε αν σου τύχει νιόπαντρο ζευγάρι. Θα είσαι συν τοις άλλοις υποχρεωμένος να υποστείς όλες τις ερωτικές τους τρυφερότητες:
-Σ’ αρέσει το μπανάκι χρυσό μου;
-Ναι, αγαπούλα μου.
-Και η κουζινίτσα;
-Πάρα πολύ μωρό μου.
-Ματς
-Μουτς
Αν δε τους δείξεις τη κρεβατοκάμαρα και τους αρέσει, υπάρχει κίνδυνος να εγκατασταθούν αμέσως.
(Βασισμένο σε χρονογράφημα της εφημερίδας ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ, 1939)
Θωμάς Σιταράς, Αθηναιογράφος- Συγγραφέας, FB: Σιταράς Θωμάς
(Βασισμένο σε χρονογράφημα της εφημερίδας ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ, 1939)
Θωμάς Σιταράς, Αθηναιογράφος- Συγγραφέας, FB: Σιταράς Θωμάς
