Ενοικιάζεται. Πληροφορίαι εντός...

Τα βάσανα αυτών που πρόκειται να αλλάξουν σπίτι, και κυρίως των νέων που ξεκινούν τις σπουδές τους μακριά από το σπιτικό τους είναι γνωστά, αφού επαναλαμβάνονται με την ίδια ένταση χρόνια τώρα.Αλλά ας δούμε σήμερα και τα βάσανα της άλλης πλευράς. Αυτών δηλαδή που θα κολλήσουν το χαρτάκι στην πόρτα του σπιτιού τους, που θα μεταβληθεί έτσι σε Πλατεία Συντάγματος!Ο κάθε ξένος αποκτά αυτομάτως το δικαίωμα να χτυπήσει το κουδούνι σου και να μπει στο χολ σου. Να περιηγηθεί στην τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σου. Να εξετάσει λεπτομερώς το λουτρό σου, ακόμα και να δει τη κόρη σου με το κομπιναιζόν της αν δεν προλάβει να ρίξει κάτι πάνω της!Ο κάθε ξένος δεν ρίχνει μόνο μια ματιά. Επιθεωρεί προσεκτικά τα πάντα με ενοχλητική σχολαστικότητα. Κάνει τις πιο απίθανες ερωτήσεις, και επιμένει φορτικά αν θεωρήσει πως κάτι του κρύβετε.-Τι είναι εκεί, παρακαλώ;-Η κρεβατοκάμαρα.-Μεγάλη; Μικρή;-Όπως το άλλο δωμάτιο που είδατε.-Μπορώ να την δω;-Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν.