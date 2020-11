The Godfother: Ο Μάικλ Κορλεόνε πρέπει να πεθάνει ξανά

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Λίγες ώρες μετά την δολοφονική απόπειρα που ξεκλήρισε σχεδόν όλους τους αρχηγούς των μεγάλων οικογενειών της Μαφίας στην Αμερική σε μια εκπληκτική σκηνή από το «Ο Νονός ΙΙΙ», ο Μάικλ Κορλεόνε που γλίτωσε είναι στο σπίτι και σκέφτεται ποιος εμπνεύστηκε το μακελειό.Η φράση του «Πάνω που νόμιζα ότι ξέφυγα με τραβάνε πάλι πίσω...» σηματοδοτεί το ξέσπασμα Αλ Πάτσίνο στο τελευταίο φιλμ της μυθικής τριλογίας.Αυτό που επανέρχεται ξανά σε λίγες μέρες στην μικρή οθόνη (κορωνοϊού επιτρέποντος σε Αμερική και Ευρώπη) με νέες σκηνές, νέα αρχή και ένα νέο τέλος.Θα έχει τίτλο «Mario Puzos The Godfother Coda: The death of Michael Corleone» και σύμφωνα με τον Κόπολα αυτή η νέα οπτική αντανακλά την άποψη που είχε αυτός και ο συγγραφέας για το τέλος που έπρεπε να έχει η ταινία του 1990.«Για την συγκεκριμένη version του φινάλε» είπε ο Κόππολα, «δημιούργησα νέα αρχή και τέλος, επεξεργάστηκα κάποιες σκηνές, έβαλα «σφήνες» και μουσικά στοιχεία. Με αυτές τις αλλαγές, το αποκατεστημένο υλικό και τον ήχο για μένα βγαίνει ένα πιο κατάλληλο συμπέρασμα μετά τις δύο πρώτες ταινίες και είμαι ευγνώμων στον Τζιμ Γιαννόπουλο και την Paramount που μου επέτρεψαν να το κάνω».Ο διάσημος σκηνοθέτης και η εταιρία παραγωγής του δούλεψαν σαρώνοντας με τεχνολογία 4Κ το αρχικό αρνητικό της ταινίας για να προχωρήσουν σε αποκατάσταση καρέ-καρέ στην νέα version.Αυτή που θα δίνει ένα άλλο «The End» στην επική δημιουργία του Κόππολα, ο οποίος όταν γύρισε τον πρώτο Νονό μίλησε με πραγματικούς μαφιόζους, ώστε να να μην υπάρχουν λάθη και υπερβολές στον δικό του κινηματογραφικό «Νονό».Την τριλογία που σημάδεψαν πρωτίστως με τις ερμηνείες τους ο Μάρλον Μπράντο, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Αλ Πατσίνο, τον οποίο η Paramount δεν ήθελε καθόλου.Τον ήθελε όμως ο Φράνσις Φορντ Κόπολα.