EuroBasket 2025, Ελλάδα-Τουρκία: «Μίνι» επεισόδιο ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους φιλάθλους μετά τον ημιτελικό - Βίντεο

EUROBASKET 2025
Eurobasket 2025 Εθνική Ελλάδας Εθνική Τουρκίας

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία για το EuroBasket 2025, υπήρξε ένταση ανάμεσα σε φιλάθλους έξω από το γήπεδο

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε κόντρα στην Τουρκία και έχοντας ηττηθεί με 94-68, είδε τα όνειρά της για τις πρώτες δύο θέσεις του βάθρου στο EuroBasket 2025 να χάνονται. Πλέον ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής (14/9, 17:00).

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, έξω από το γήπεδο της Ρίγας, υπήρξε μικρή ένταση ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους φιλάθλους. Παρά τη φασαρία, δεν η κατάσταση δεν ξέφυγε τελείως από τον έλεγχο, με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν να επέμβουν.


Πηγή:www.gazzetta.gr

