Σλούκας: «Ελπίζω να κάναμε περήφανους όλους τους Έλληνες, δε μας φοβίζει κάτι»
Όσα δήλωσε ο Κώστας Σλούκας μετά τη μεγάλη πρόκριση στους «4» του Eurobasket απέναντι στη Λιθουανία
Η Εθνική έγραψε ιστορία και μετά από 16 χρόνια βρίσκεται στην τετράδα του Eurobasket.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κώστας Σλούκας στάθηκε στην σπουδαία και ιστορική επιτυχία της χώρας, τονίζοντας πως πάντα πιστεύει στη «γαλανόλευκη», πόσο μάλλον τώρα που βρίσκεται ο Βασίλης Σπανούλης στο «τιμόνι» της Εθνικής!
Τέλος, δήλωσε πως ελπίζει να έκαναν εκείνος και οι συμπαίκτες του περήφανους τους Έλληνες σε όλο τον πλανήτη!
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Δεν σκεφτόμαστε τα προηγούμενα χρόνια, ούτε τι έχουμε και τι δεν έχουμε κάνει. Όλοι κατέθεσαν ψυχή σήμερα, και αν εξαιρέσουμε το νωθρό παιχνίδι, ελέγξαμε τον αγώνα.
Ήταν άλλη μία μεστή εμφάνιση από την πλευρά μας. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε, να χαρούμε μια μεγάλη επιτυχία, αλλά φυσικά ανοίγει και η όρεξη μαζί. Δεν τίθεται θέμα για μένα για το αν θα είμαι εκεί για την Εθνική Ομάδα ή όχι.
Έχω μείνει εκτός μόνο όταν είχα πρόβλημα τραυματισμού. Κάθε χρόνο πιστεύω την ομάδα και πολύ περισσότερο φέτος με τον Βασίλη στο τιμόνι. Η Τουρκία είναι πολύ καλή ομάδα, ο Αταμάν είναι πολύ καλός προπονητής, αλλά κοιτάμε τι κάνουμε εμείς.
Να ξεκουραστούμε λίγο και να πάμε να παίξουμε ένα μεγάλο παιχνίδι με τον κόσμο στο πλευρό μας. Είναι μια μεγάλη μέρα και στιγμή σήμερα και ελπίζω να κάναμε περήφανους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Δεν μας φοβίζει κάτι.
Κοιτάμε κάθε παιχνίδι, να μπαίνουμε δυνατά στα παιχνίδια, η ομάδα παίζει σκληρά και βελτιώνεται όπως για παράδειγμα στα ριμπάουντ. Δώσαμε μεγάλες μάχες και ήρθε μια νίκη σημαντική με μεστή εμφάνιση».
