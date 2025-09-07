Eurobasket 2025: Τέλος από την Εθνική Ιταλίας ο Ποτσέκο - Βίντεο

Η Ιταλία δεν κατάφερε να προκριθεί στους «8» του Eurobasket, ηττήθηκε από τη Σλοβενία με 84-77 και μετά το τέλος του ματς ο προπονητής της Ιταλίας Τζιανμάρκο Ποτσέκο είχε... νέα για τους δημοσιογράφους.



Τίτλοι τέλους για τον Ποτσέκο στον πάγκο της Ιταλίας, με τον τεχνικό της «σκουάντρα ατζούρα» να ανακοινώνει πως το παιχνίδι κόντρα στην Σλοβενία ήταν το τελευταίο του.

«Αυτό ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι με την Ιταλία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ποτσέκο, με την «σκουάντρα ατζούρα» να είναι πλέον σε αναζήτηση νέου τεχνικού.



Ο Ποτσέκο ανέλαβε την Εθνική Ιταλίας το 2022 αντί του Μέο Σακέτι. Υπό τις οδηγίες του 52χρονου προπονητή η «σκουάντρα ατζούρα» κατέλαβε την όγδοη θέση στο EuroBasket 2022 και την ίδια θέση στο παγκόσμιο κύπελλο του 2023 ενώ δεν κατάφερε να προκριθεί στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού.





