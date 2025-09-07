Eurobasket 2025: Φινλανδία, Γερμανία, Λιθουανία και Τουρκία στην 8αδα - Την Κυριακή κρίνονται τα υπόλοιπα 4 εισιτήρια
Eurobasket 2025: Φινλανδία, Γερμανία, Λιθουανία και Τουρκία στην 8αδα - Την Κυριακή κρίνονται τα υπόλοιπα 4 εισιτήρια
Η Ελλάδα διεκδικεί μια θέση στα προημιτελικά κόντρα στο Ισραήλ στις 21:45 - Το μονοπάτι ως τον τελικό
Με μια μεγάλη έκπληξη ξεκίνησε στη Ρίγα η φάση των 16 του Eurobasket 2025.
H Φινλανδία κέρδισε 92-86 την Σερβία και πήρε εκείνη το ένα από τα τέσσερα εισιτήρια του Σαββάτου για τα προημιτελικά.
Νωρίτερα η Λιθουανία κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Λετονίας με 88-79 και σε περίπτωση όπου η Ελλάδα πάρει τη νίκη κόντρα στο Ισραήλ (7/9, 21:45) θα βρεθεί στον δρόμο της «γαλανόλευκης» στους «8». Η Γερμανία ανέβασε ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο με αντίπαλο την Πορτογαλία και επικράτησε με 85-58 ενώ η Τουρκία επιβλήθηκε της Σουηδίας με 85-79.
Με αυτόν τον τρόπο, οι πρώτες τέσσερις ομάδες που πήραν την πρόκριση για τα προημιτελικά είναι οι: Λιθουανία, Γερμανία, Τουρκία και Φινλανδία.
Η Φάση των «16» στο Eurobasket
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
Λιθουανία - Λετονία 88-79
Γερμανία - Πορτογαλία 85-58
Τουρκία - Σουηδία 85-79
Σερβία - Φινλανδία 86-92
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
Ελλάδα - Ισραήλ (5) 21:45
Πολωνία - Βοσνία (6) 12:00
H Φινλανδία κέρδισε 92-86 την Σερβία και πήρε εκείνη το ένα από τα τέσσερα εισιτήρια του Σαββάτου για τα προημιτελικά.
Νωρίτερα η Λιθουανία κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Λετονίας με 88-79 και σε περίπτωση όπου η Ελλάδα πάρει τη νίκη κόντρα στο Ισραήλ (7/9, 21:45) θα βρεθεί στον δρόμο της «γαλανόλευκης» στους «8». Η Γερμανία ανέβασε ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο με αντίπαλο την Πορτογαλία και επικράτησε με 85-58 ενώ η Τουρκία επιβλήθηκε της Σουηδίας με 85-79.
Με αυτόν τον τρόπο, οι πρώτες τέσσερις ομάδες που πήραν την πρόκριση για τα προημιτελικά είναι οι: Λιθουανία, Γερμανία, Τουρκία και Φινλανδία.
Η Φάση των «16» στο Eurobasket
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
Λιθουανία - Λετονία 88-79
Γερμανία - Πορτογαλία 85-58
Τουρκία - Σουηδία 85-79
Σερβία - Φινλανδία 86-92
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
Ελλάδα - Ισραήλ (5) 21:45
Πολωνία - Βοσνία (6) 12:00
Ιταλία - Σλοβενία (7) 18:30
Γαλλία - Γεωργία (8) 15:15
Προημιτελικοί
Λιθουανία - Ελλάδα / Ισραήλ (10)
Τουρκία - Πολωνία / Βοσνία (11)
Γερμανία - Ιταλία / Σλοβενία (12)
Φινλανδία - Γαλλία / Γεωργία (13)
Ημιτελικοί
10 - 11 /15
12 - 13 /16
Μικρός Τελικός
Ηττημένος 15 - Ηττημένος 16
Τελικός
Νικητής 15 - Νικητής 16
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Μηδέν φόρος για νέους έως 25 ετών και μειώσεις φόρου για όλους, περισσότερο για οικογένειες με παιδιά - Μείωση ΕΝΦΙΑ στα χωριά και ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά
Η φορολογική επανάσταση Μητσοτάκη - Μεγάλες οι φοροελαφρύνσεις για νέους, οικογένειες, ακίνητα, δείτε συντελεστές και παραδείγματα
Μαίνεται η κρίση στη Μονή Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αμφισβητεί την επιστολή αποχώρησης Δαμιανού και μιλά για ισχυρισμούς «διχαστικούς για τη Ρωμιοσύνη»
Γαλλία - Γεωργία (8) 15:15
Προημιτελικοί
Λιθουανία - Ελλάδα / Ισραήλ (10)
Τουρκία - Πολωνία / Βοσνία (11)
Γερμανία - Ιταλία / Σλοβενία (12)
Φινλανδία - Γαλλία / Γεωργία (13)
Ημιτελικοί
10 - 11 /15
12 - 13 /16
Μικρός Τελικός
Ηττημένος 15 - Ηττημένος 16
Τελικός
Νικητής 15 - Νικητής 16
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Μηδέν φόρος για νέους έως 25 ετών και μειώσεις φόρου για όλους, περισσότερο για οικογένειες με παιδιά - Μείωση ΕΝΦΙΑ στα χωριά και ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά
Η φορολογική επανάσταση Μητσοτάκη - Μεγάλες οι φοροελαφρύνσεις για νέους, οικογένειες, ακίνητα, δείτε συντελεστές και παραδείγματα
Μαίνεται η κρίση στη Μονή Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αμφισβητεί την επιστολή αποχώρησης Δαμιανού και μιλά για ισχυρισμούς «διχαστικούς για τη Ρωμιοσύνη»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα