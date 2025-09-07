Eurobasket 2025: Φινλανδία, Γερμανία, Λιθουανία και Τουρκία στην 8αδα - Την Κυριακή κρίνονται τα υπόλοιπα 4 εισιτήρια

Κλείσιμο

Με μια μεγάλη έκπληξη ξεκίνησε στη Ρίγα η φάση των 16 τουH Φινλανδία κέρδισε 92-86 την Σερβία και πήρε εκείνη το ένα από τα τέσσερα εισιτήρια του Σαββάτου για τα προημιτελικά.Νωρίτερα η Λιθουανία κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Λετονίας με 88-79 και σε περίπτωση όπου η Ελλάδα πάρει τη νίκη κόντρα στο Ισραήλ (7/9, 21:45) θα βρεθεί στον δρόμο της «γαλανόλευκης» στους «8». Η Γερμανία ανέβασε ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο με αντίπαλο την Πορτογαλία και επικράτησε με 85-58 ενώ η Τουρκία επιβλήθηκε της Σουηδίας με 85-79.Με αυτόν τον τρόπο, οι πρώτες τέσσερις ομάδες που πήραν την πρόκριση για τα προημιτελικά είναι οι: Λιθουανία, Γερμανία, Τουρκία και Φινλανδία.Σάββατο 6 ΣεπτεμβρίουΛιθουανία - Λετονία 88-79Γερμανία - Πορτογαλία 85-58Τουρκία - Σουηδία 85-79Σερβία - Φινλανδία 86-92Κυριακή 7 ΣεπτεμβρίουΕλλάδα - Ισραήλ (5) 21:45Πολωνία - Βοσνία (6) 12:00