Eurobasket 2025: Σε τρελά κέφια ο Λούκα Ντόντσιτς - Έβαλε τρίποντο από το κέντρο στην προπόνηση της Σλοβενίας - Βίντεο
Ζέσταμα του Σλοβένου σταρ για το παιχνίδι της Κυριακής με την Ιταλία
Την Παρασκευή κάρφωσε μπροστά στα... μούτρα του πατέρα του και το Σάββατο έβαλε τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου στην προπόνηση της Σλοβενίας στη Ρίγα.
Ο Λούκα Ντόντσιτς δείχνει να είναι σε τρελά κέφια και ετοιμάζεται για τον αγώνα της φάσης των 16 του Eurobasket με την Ιταλία ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (18:30).
Ο αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς κάνει τα δύσκολα να μοιάζουν με... απλά όμως πρέπει να έχει βοήθειες για να περάσει η Σλοβενία την Ιταλία και να βρεθεί στα προημιτελικά.
Ο Λούκα Ντόντσιτς τα βάζει από παντού. pic.twitter.com/miiJr6Ar7T— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 6, 2025
