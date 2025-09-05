Eurobasket 2025: Ο Ντόντσιτς κάρφωσε στα... μούτρα του πατέρα του σε προπόνηση της Σλοβενίας - Βίντεο

Ένα 24ωρο πριν από το τζάμπολ του αγώνα για τους «16» του Eurobasket 2025 ο σούπερ σταρ του NBA, Λούκα Ντόντσιτς, πραγματοποίησε την τελευταία προπόνηση με την εθνική ομάδα της Σλοβενίας, έχοντας έναν και μοναδικό στόχο. Τη νίκη - πρόκριση απέναντι στην Ιταλία!

Βέβαια στο περιθώριο της προπόνησης και κατά την προσφιλή του συνήθεια, δεν σταμάτησε να αστειεύεται με τους πάντες. Ακόμα και με τον πατέρα του, Σάσα, ο οποίος αποτελεί τον αθλητικό διευθυντή της σλοβενικής Ομοσπονδίας μπάσκετ.

Μάλιστα δεν δίστασε να τον κάνει και... πόστερ ενώ στη συνέχεια τον αγκάλιασε έχοντας «ξεραθεί» από τα γέλια. Όπως και όλοι οι παρευρισκόμενοι. Ο Ντόντσιτς πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο Eurobasket έχοντας κατά μέσο όρο 32.4 πόντους, 8.4 ασίστ και 8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.





