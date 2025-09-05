Eurobasket 2025: Παραμένει 4η η Ελλάδα στα power rankings της FIBA - Ανέβηκε στη 2η θέση και βλέπει κορυφή η Τουρκία
Η Τουρκία κέρδισε τη Σερβία και την έριξε στην 3η θέση - Φαβορί για το χρυσό μετάλλιο η Γερμανία

Σταθερή στην 4η θέση των power rankings της FIBA είναι η Ελλάδα. 

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025 έβγαλε τη νέα της λίστας με τις ομάδες που έχουν περάσει στους «16» και τα πράγματα έχουν αλλάξει. 

Η Σερβία δεν είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Στην 1η θέση έχει ανέβει η Γερμανία ενώ στο Νο2 είναι η Τουρκία του Αταμάν που κέρδισε και τους Σέρβους (είναι 3οι). 

Η Ελλάδα είναι στην 4η θέση και στην 5η  είναι η Γαλλία που ήταν φαβορί για μετάλλιο αλλά έχασε δύο θέσεις. 

Για την Ελλάδα η FIBA σχολιάζει:  «Με τον Γιάννη να παίζει μόνο τρία ματς και να φτάνει μια ανάσα από triple-double, η Εθνική έδειξε πόσο επικίνδυνη είναι. Το 45.6% στα τρίποντα αποδεικνύει ότι υπάρχει και περιφερειακή στήριξη γύρω του. Σταθερά στην ελίτ». 

Για την Τουρκία αναφέρει πως είναι ικανή και για την κορυφή: «Σενγκούν, Λάρκιν και Οσμάν κουβαλούν την Τουρκία, που σουτάρει με 58% και μοιάζει ικανή να χτυπήσει κορυφή. Από την έκτη θέση, εκτοξεύτηκε δεύτερη» ενώ για την Σερβία σημειώνει: «Η απώλεια του Μπογκντάνοβιτς πόνεσε, όμως το βάθος της Σερβίας την κρατά στην τριάδα. Ακόμα και χωρίς τον αρχηγό της, παραμένει φόβητρο».

Τέλος για την Γερμανία η FIBA αναφέρει:  «Η ομάδα που σάρωσε στον όμιλο με 105.8 πόντους μ.ό. επίδοση που μόνο η Σοβιετική Ένωση του ’85 έχει ξεπεράσει. Με τον Άλεξ Μούμπρου να επιστρέφει στον πάγκο, δείχνει έτοιμη για ακόμα μεγαλύτερα πράγματα».


