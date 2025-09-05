Eurobasket 2025: Παραμένει 4η η Ελλάδα στα power rankings της FIBA - Ανέβηκε στη 2η θέση και βλέπει κορυφή η Τουρκία

power

rankings της FIBA είναι η Ελλάδα.





Με τον Γιάννη να παίζει μόνο τρία ματς και να φτάνει μια ανάσα από

triple-double

, η Εθνική έδειξε πόσο επικίνδυνη είναι. Το 45.6% στα τρίποντα αποδεικνύει ότι υπάρχει και περιφερειακή στήριξη γύρω του. Σταθερά στην ελίτ».





Σταθερή στην 4η θέση τωνΜετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025 έβγαλε τη νέα της λίστας με τις ομάδες που έχουν περάσει στους «16» και τα πράγματα έχουν αλλάξει.Η Σερβία δεν είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Στην 1η θέση έχει ανέβει η Γερμανία ενώ στο Νο2 είναι η Τουρκία του Αταμάν που κέρδισε και τους Σέρβους (είναι 3οι).Η Ελλάδα είναι στην 4η θέση και στην 5η είναι η Γαλλία που ήταν φαβορί για μετάλλιο αλλά έχασε δύο θέσεις.

Για την Τουρκία αναφέρει πως είναι ικανή και για την κορυφή: «Σενγκούν, Λάρκιν και Οσμάν κουβαλούν την Τουρκία, που σουτάρει με 58% και μοιάζει ικανή να χτυπήσει κορυφή. Από την έκτη θέση, εκτοξεύτηκε δεύτερη» ενώ για την Σερβία σημειώνει: « Η απώλεια του Μπογκντάνοβιτς πόνεσε, όμως το βάθος της Σερβίας την κρατά στην τριάδα. Ακόμα και χωρίς τον αρχηγό της, παραμένει φόβητρο».



Τέλος για την Γερμανία η FIBA αναφέρει: «Η ομάδα που σάρωσε στον όμιλο με 105.8 πόντους μ.ό. – επίδοση που μόνο η Σοβιετική Ένωση του ’85 έχει ξεπεράσει. Με τον Άλεξ Μούμπρου να επιστρέφει στον πάγκο, δείχνει έτοιμη για ακόμα μεγαλύτερα πράγματα».



