Σπανούλης για το ματς με Ισπανία: «Είμαστε πολύ επικίνδυνη ομάδα όταν είμαστε ενωμένοι, έτοιμος ο Γιάννης»

Όλες οι ομάδες είναι λογικό να έχουν σταρ, εξαιρετικούς παίκτες και πρωταγωνιστές που το έχουν κάνει σε πολλά γήπεδα της Ευρωλίγκας.Έχουν σουτέρ όπως και εμείς. Είμαστε μια πολύ επικίνδυνη ομάδα όταν είμαστε όλοι μαζί κι όταν δουλεύεις για να είμαστε όλοι μαζί και μετά δεν παίζεις σαν να είστε όλοι μαζί, είναι δύσκολο για τα παιδιά να το αφομοιώσουν και να αλλάξει όλο αυτό από μέρα σε μέρα.Θεωρώ πως όταν κάποιος νιώσει κάτι καλό είναι να τον προστατεύσεις για να τον έχεις μετά».