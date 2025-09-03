Σπανούλης για το ματς με Ισπανία: «Είμαστε πολύ επικίνδυνη ομάδα όταν είμαστε ενωμένοι, έτοιμος ο Γιάννης»
Όσα είπε ο κόουτς Σπανούλης μία μέρα πριν το ματς με την Ισπανία, από το οποίο αν η Ελλάδα βγει νικήτρια θα σημαίνει πρώτη θέση στον όμιλο
Η Εθνική προετοιμάζεται για το άκρως απαιτητικό ματς με την ανανεωμένη Ισπανία. Ένα ματς που αν πάρει η γαλανόλευκη αυτόματα παίρνει και την πρώτη θέση του ομίλου.
Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε ενόψει της αναμέτρησης για το καθεστώς συμμετοχής των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη, για το τι πρέπει να κάνει καλά η Εθνική και για τα ισπανικά όπλα.
Aναλυτικά οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη
«Δεν πιστεύω πως η ήττα από τη Βοσνία ήταν πισωγύρισμα, σε ένα τουρνουά δεν υπάρχει μία ομάδα που θα πηγαίνει τρένο. Ούτε η Ελλάδα πήγε ποτέ αήττητη ή κέρδιζε σε όλα τα παιχνίδια.
Εμείς ξέρουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε και πως είχαμε μεγάλη βελτίωση στα τρία πρώτα ματς. Κάπου περιμέναμε να έρθει και ένα κακό ματς άσχετα που δεν το θέλαμε, αλλά πολλές φορές μία ήττα να έρθει τώρα σε αυτή τη φάση είναι καλύτερα από το να έρθει μετά, σωστά;
Δεν θεωρώ πως είναι τελικός το ματς με την Ισπανία γιατί αν χάσουμε δεν αποκλειόμαστε. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για εμάς και θέλουμε να το κερδίσουμε, όπως και η πρεμιέρα. Όλα τα παιδιά είναι έτοιμα και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα γι' αυτό το παιχνίδι».
Για το ματς με την Ισπανία: «Πιστεύω πως η Ισπανία σε αυτό το Eurobasket δεν κάνει καλή δουλειά στα ριμπάουντ. Όπως και εμείς είμαστε οι δυο από τις χειρότερες ομάδες σε αυτό το κομμάτι. Και οι δύο πρέπει να κάνουμε καλή δουλειά αλλά θα μιλήσω για εμάς.
Πρέπει να βρούμε τρόπο από το πώς ματσάρονται οι παίκτες και τον τρόπο που αμυνόμαστε να είμαστε λίγο καλύτερα μέσα στη ρακέτα.
Πρέπει να βρω και εγώ τον τρόπο, με τις περιστροφές και τον τρόπο που αμυνόμαστε, πως θα έχουμε περισσότερα παιδιά μες στη ρακέτα.
Από εκεί και πέρα, η θέληση και η ικανότητα να πας στο ριμπάουντ μετράει πολύ. Εμπιστεύομαι πολύ τα παιδιά και πιστεύω πως θα το κάνουν στα επόμενα ματς.
Η Ισπανία είναι ανανεωμένη. Έχουν ως κινητήριο μοχλό τον Αλντάμα και τον Μπριθουέλα. Έχουν τον Μπίλι Ερνανγκόμεθ μέσα στη ρακέτα και πολλά νέα παιδιά και έμπειρους παίκτες όπως ο Χουάντσο ή ο Πραντίγια, που είναι στο ροτέισον και κάνει καλή δουλειά.
Έχουν δύο 17χρονους στη θέση του πλέι μέικερ. Είναι πάντα μία ομάδα που έχει φανέλα. Λείπουν όλοι οι προηγούμενοι που έκαναν σπουδαία καριέρα με την Εθνική Ισπανίας. Η Εθνική Ισπανίας όμως είναι αυτή που είναι και έχει βαριά φανέλα».
Για το αν κρυφοκοιτάζει τον όμιλο του Κατοβίτσε: «Όχι δεν τον κοιτάω. Το μόνο που κοιτάω είναι εμάς και το πώς θα παίζουμε καλά όταν βελτιωνόμαστε ή όταν δεν παίζουμε καλά, τι δεν κάναμε καλά για να βελτιωθούμε. Αυτή είναι η δουλειά μου. Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου, το είπα από την πρώτη ημέρα και όταν αυτή η ομάδα είναι πλήρης τότε είμαστε πολύ επικίνδυνοι και το έχουμε αποδείξει αυτό»
Για τον χαρακτήρα τελικού που έχει το ματς για την Ισπανία: «Δεν με νοιάζει το πως σκέφτονται οι Ισπανοί γιατί έχουμε βρεθεί και εμείς στη θέση της Ισπανίας. Όταν εννοώ πως δεν είναι τελικός εννοώ πως δεν είμαστε στην θέση τους να παίζουμε την πρόκρισή μας ή όχι. Είναι ένα ματς που θέλουμε να κερδίσουμε για να ολοκληρώσουμε τον όμιλο με νίκη, για να αντιδράσουμε από μία μέτρια έως κακή εμφάνιση».
Για τη συμμετοχή του Γιάννη, του Λαρεντζάκη και του Παπανικολάου: «Ναι θα παίξουν».
Για το μεγαλύτερο μάθημα του τουρνουά ως τώρα και την απουσία του Γιάννη από το ματς με την Βοσνία: «Αναλύσαμε το παιχνίδι, είδαμε τι δεν κάναμε καλά. Σε αυτή τη δουλειά δεν υπάρχει το να είσαι αλάνθαστος και τέλειος αλλά υπάρχει το να είσαι ανοιχτόμυαλος, να βλέπεις τα λάθη σου και να βελτιώνεσαι. Αυτός που τα κάνει αυτά προχωράει».
Χθες το πρωί μιλήσαμε με τον Γιάννη και το αποφασίσαμε για το δικό του καλό. Πρέπει να στεφτόμαστε μακριά γιατί έχουμε τους δικούς μας στόχους και να τους ακολουθήσουμε. Δεν είναι σημαντικό το θέμα του Γιάννη.
Όταν χτίζεις μία ομάδα το κάνεις με τα υλικά που έχεις. Εγώ το έκανα γύρω από τον Γιάννη και γι' αυτό έχτισα την ομάδα που έχουμε. Είναι σαν να βγάλεις από τη Σλοβενία τον Ντόντσιτς ή τον Γιόκιτς από τη Σερβία και τον Σενγκούν από την Τουρκία.
