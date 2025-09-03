Eurobasket 2025: Αντετοκούνμπο και Λαρεντζάκης στη διάθεση του Σπανούλη για το παιχνίδι με την Ισπανία
Πάνοπλη η Εθνική για τον τελικό της πρώτης θέσης απέναντι στην Ισπανία
Η Εθνική ομάδα ετοιμάζεται για τον «τελικό» προκειμένου να τερματίσει στην 1η θέση του Γ' Ομίλου του Eurobasket έχοντας όλους τους παίκτες έτοιμους και διαθέσιμους.
Αυτό σημαίνει ότι τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όσο και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης υπολογίζονται κανονικά από τον 43χρονο ομοσπονδιακό προπονητή με αντίπαλο την Ισπανία.
Κάτι που υπογράμμισε και ο ίδιος ο Σπανούλης στο περιθώριο της προπόνησης της Εθνικής στη Λεμεσό ενόψει του αγώνα με την «ρόχα».
Μετά την ήττα της Ελλάδας από τη Βοσνία, ναι μεν δεν έχασε τη δυνατότητα να εξαρτώνται τα πάντα από το χέρι της ωστόσο θα μπορούσε να είχε ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά μετά και τη νίκη των Ιταλών επί της Ισπανίας.
Κάτι που θα προσπαθήσει να το κάνει το βράδυ της Πέμπτης (4/9, 21:30) στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού».
